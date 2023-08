Jannik Sinner KEY

Jannik Sinner (ATP 8) ha conquistato il suo primo Masters 1000 della carriera imponendosi nell'ultimo atto di Toronto per 6-4 6-1 su Alex de Minaur (18).

Il quinto successo in altrettanti scontri diretti contro l'australiano ha così permesso all'azzurro di far suo l'ottavo torneo della sua carriera. Il 21enne altoatesino ha fatto sempre corsa in testa, ma nel primo set per due volte ha subito l'immediato controbreak prima di finalmente farlo suo togliendo una terza volta la battuta al 24enne. Nella seconda frazione l'italiano non ha invece più tentennato, vincendo gli ultimi sei game.

Swisstxt