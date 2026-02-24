  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Stricker e Huesler agli ottavi del Challenger di Lugano

Swisstxt

24.2.2026 - 21:32

Il tennista elvetico Dominic Stricker (foto d'archivio).
Il tennista elvetico Dominic Stricker (foto d'archivio).
KEYSTONE

Dominic Stricker (ATP 373) e Marc-Andrea Huesler (229) si sono qualificati per gli ottavi di finale del Challenger di Lugano.

SwissTXT

24.02.2026, 21:32

24.02.2026, 21:43

Il bernese ha battuto per 6-4 6-3 Hugo Grenier (197).

Nel primo set al 23enne bernese è bastato rubare la battuta al francese al terzo gioco, mentre nella seconda frazione ha immediatamente recuperato il break subito al secondo game per poi involarsi verso il successo.

Lo zurighese ha invece approfittato del ritiro dopo due set del suo avversario Marko Topo (241). Il tedesco aveva fatto suo il primo parziale per 6-2, perdendo il secondo per 6-4.

I più letti

La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Dal cane al traguardo all'allarme preservativi, ecco i fatti più curiosi delle Olimpiadi 2026
Tiziano Ferro non molla contro Mara Maionchi: «Io, grasso per sempre»

Altre notizie

Una leggenda del tennis a Dubai. Wawrinka commenta la presenza di Federer in tribuna: «Aggiunge pressione»

Una leggenda del tennis a DubaiWawrinka commenta la presenza di Federer in tribuna: «Aggiunge pressione»

Tennis. Rémy Bertola ed Herni Bernet out al Challenger di Lugano

TennisRémy Bertola ed Herni Bernet out al Challenger di Lugano

Tennis. Wawrinka avanza a Dubai

TennisWawrinka avanza a Dubai