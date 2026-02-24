Dominic Stricker (ATP 373) e Marc-Andrea Huesler (229) si sono qualificati per gli ottavi di finale del Challenger di Lugano.
Il bernese ha battuto per 6-4 6-3 Hugo Grenier (197).
Nel primo set al 23enne bernese è bastato rubare la battuta al francese al terzo gioco, mentre nella seconda frazione ha immediatamente recuperato il break subito al secondo game per poi involarsi verso il successo.
Lo zurighese ha invece approfittato del ritiro dopo due set del suo avversario Marko Topo (241). Il tedesco aveva fatto suo il primo parziale per 6-2, perdendo il secondo per 6-4.