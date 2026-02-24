Roger Federer osserva Stan Wawrinka all'opera. IMAGO/Hasenkopf

Serata speciale per il tennis svizzero: con Roger Federer in tribuna, Stan Wawrinka conquista l'accesso agli ottavi di finale a Dubai. Il 41enne si sta godendo il suo tour d'addio e sogna un ultimo duello contro una grande stella del circuito.

Hai fretta? blue News riassume per te Stan Wawrinka (ATP 99) ha staccato il pass per gli ottavi di finale dell'ATP di Dubai superando Benjamin Hassan con il punteggio di 7-5, 6-3, annullando tutte e tre le palle break concesse nel corso del match.

Il 41enne, impegnato nel suo tour d'addio, ha ammesso di aver avvertito una pressione supplementare per la presenza in tribuna di Roger Federer, ma si è detto soddisfatto del livello espresso in campo.

Il vodese ha inoltre sottolineato l'altissima qualità della nuova generazione guidata da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Al prossimo turno affronterà uno tra Daniil Medvedev e Shang Juncheng. Mostra di più

Stan Wawrinka ha conquistato gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Dubai superando al primo turno il libanese Benjamin Hassan (ATP 289) con il punteggio di 7-5, 6-3.

Sotto lo sguardo attento di Roger Federer in tribuna, il vodese ha strappato il servizio all'avversario una volta per set, senza concedere nemmeno un break: annullate tutte e tre le palle break affrontate.

Dopo 73 minuti di gioco, il numero 99 del ranking ha chiuso i conti al primo match point. Per lui si tratta della 15esima vittoria nelle ultime 16 sfide contro giocatori fuori dalla top 200.

In un'intervista alla giornalista Reem Abulleil (via X), Stan ha parlato dell'effetto speciale della presenza di Federer: «Roger sarà sempre una leggenda di questo sport, abbiamo condiviso tantissimi ricordi tra partite, tornei e competizioni a squadre».

L'ex numero uno gli aveva annunciato in anticipo la sua presenza sugli spalti, dettaglio che - ha ammesso il losannese - comporta «sempre un po' di pressione in più».

Federer, del resto, non è a Dubai per caso: l'ex campione possiede un appartamento di lusso nella città emiratina.

Wawrinka wins in front of @rogerfederer 🥰🇨🇭



Stan moves into the second round in Dubai with a potential matchup with Medvedev upcoming#DDFTennis pic.twitter.com/O2LgclNiKi — Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2026

I duelli generazionali come sfida

«Il torneo mi è sempre piaciuto», ha dichiarato Wawrinka, che ha ricevuto una wild card. Il tre volte campione di un torneo del Grande Slam sottolinea di essere molto soddisfatto del suo livello. Gli piace sentire il sostegno del pubblico, indipendentemente dal luogo in cui gioca, dice il romando.

Attualmente è impegnato nel suo tour d'addio: «Tutte le cose belle devono finire a un certo punto, nessuno può giocare per sempre. Anche se è ancora appassionato e sta ancora giocando bene, è la cosa giusta da fare».

«L'anno è lungo, è solo l'inizio. Ogni sforzo che faccio per mantenere questo livello richiede ogni giorno uno sforzo maggiore per mantenerlo a questa età», ammette l'ormai quasi 41enne (compie gli anni a fine marzo).

Cosa gli è piaciuto di più negli ultimi 20 anni? «La possibilità di giocare contro tanti giocatori di generazioni diverse», dice. Ed è sempre la sensazione migliore giocare contro i più giovani, con i nuovi giocatori che stanno emergendo e che poi si vedono al vertice, riassume.

Un altro avversario preferito

Stanimal osserva l'evoluzione del tennis con grande attenzione e riconosce come il livello si sia alzato ulteriormente con la nuova generazione. «Ogni generazione è migliore della precedente», spiega, sottolineando anche i cambiamenti nelle condizioni di gioco: «Le palle sono più lente e i campi meno veloci rispetto a prima».

Un contesto che ha modificato lo stile complessivo, ma che lo svizzero continua ad affrontare con la voglia di adattarsi e trovare soluzioni contro avversari sempre più competitivi.

Il vodese non nasconde l'ammirazione per i dominatori attuali del circuito: «Se guardiamo al livello di Jannik (Sinner) e Carlos (Alcaraz), è qualcosa di pazzesco. Davvero altissimo. E anche Novak (Djokovic) è ancora lì a lottare con loro». Da appassionato, prima ancora che da giocatore, definisce questo momento del tennis «fantastico da seguire».

Con Sinner ha incrociato la racchetta più volte: dopo aver vinto i primi due confronti diretti, ha poi perso le successive quattro sfide contro l'azzurro. «Ultimamente è stata davvero dura», ammette.

C'è però un desiderio che accompagna il suo tour d'addio: «Spero di poter affrontare ancora una volta Carlos prima di ritirarmi». Il numero uno del mondo spagnolo, però, non è in tabellone a Dubai.

Negli ottavi di finale del torneo che lo vide trionfare nel 2016, Wawrinka sfiderà la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev (ATP 11) oppure il cinese Shang Juncheng (ATP 262).