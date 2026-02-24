Dal cane al traguardo all'allarme preservativi, ecco i fatti più curiosi delle Olimpiadi 2026

Le stranezze delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 L'obiettivo era chiaramente in vista: il cane lupo cecoslovacco Nazgul si è divertito molto tagliando il traguardo della pista di sci di fondo. Immagine: dpa Il cane era precedentemente fuggito da casa, come ha riferito la sorella del proprietario. Immagine: dpa Con la medaglia di bronzo al collo, il biatleta Sturla Holm Laegreid ha fatto scalpore confessando di aver tradito la sua ormai ex ragazza in TV. Immagine: dpa Il campione olimpico di slittino Max Langenhan ha accidentalmente snobbato il cancelliere Friedrich Merz al telefono. Immagine: dpa Autoproclamatasi la single olimpica più papabile: la slittinista statunitense Sophia Kirkby è arrivata due volte quinta, e ha avuto diversi appuntamenti galanti. Immagine: dpa Tutto in regola? Si è discusso molto sul fatto che il curler canadese Marc Kennedy abbia toccato due volte il suo sasso. Immagine: dpa «Non saltateci»: Breezy Johnson ha dato consigli su come maneggiare le medaglie olimpiche dopo che la sua si è rotta. Immagine: dpa Un favorito perenne alle Olimpiadi: i preservativi erano già un argomento di discussione nel villaggio olimpico di Vancouver nel 2010 (foto d'archivio). Immagine: dpa Il direttore sportivo della federazione sciistica tedesca Horst Hüttel ha dovuto affrontare domande insolite, riguardo alle manipolazioni al pene usate nel salto con gli sci. Immagine: dpa Mariah Carey si è affidata a una specie di ortografia fonetica durante la sua esibizione della canzone italiana «Nel blu dipinto di blu» alla cerimonia d'apertura dei Giochi. Immagine: dpa Le stranezze delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 L'obiettivo era chiaramente in vista: il cane lupo cecoslovacco Nazgul si è divertito molto tagliando il traguardo della pista di sci di fondo. Immagine: dpa Il cane era precedentemente fuggito da casa, come ha riferito la sorella del proprietario. Immagine: dpa Con la medaglia di bronzo al collo, il biatleta Sturla Holm Laegreid ha fatto scalpore confessando di aver tradito la sua ormai ex ragazza in TV. Immagine: dpa Il campione olimpico di slittino Max Langenhan ha accidentalmente snobbato il cancelliere Friedrich Merz al telefono. Immagine: dpa Autoproclamatasi la single olimpica più papabile: la slittinista statunitense Sophia Kirkby è arrivata due volte quinta, e ha avuto diversi appuntamenti galanti. Immagine: dpa Tutto in regola? Si è discusso molto sul fatto che il curler canadese Marc Kennedy abbia toccato due volte il suo sasso. Immagine: dpa «Non saltateci»: Breezy Johnson ha dato consigli su come maneggiare le medaglie olimpiche dopo che la sua si è rotta. Immagine: dpa Un favorito perenne alle Olimpiadi: i preservativi erano già un argomento di discussione nel villaggio olimpico di Vancouver nel 2010 (foto d'archivio). Immagine: dpa Il direttore sportivo della federazione sciistica tedesca Horst Hüttel ha dovuto affrontare domande insolite, riguardo alle manipolazioni al pene usate nel salto con gli sci. Immagine: dpa Mariah Carey si è affidata a una specie di ortografia fonetica durante la sua esibizione della canzone italiana «Nel blu dipinto di blu» alla cerimonia d'apertura dei Giochi. Immagine: dpa

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina non hanno solo prodotto record e vincitori. Ci sono state anche molte storie che hanno fatto ridere o scuotere la testa, e a volte hanno persino sostituito i titoli dei giornali sportivi.

I Giochi Olimpici invernali hanno offerto anche molte storie oltre a quelle sportive, molte delle quali hanno fatto ridere o scuotere la testa.

Un cane sulla pista di sci di fondo, un «va******lo» durante una tranquilla partita di curling e una confessione nel bel mezzo di un'intervista televisiva: ecco alcune delle storie più curiose di Milano Cortina 2026.

Un cane in fuga taglia il traguardo dello sci di fondo

Quando un cane è apparso all'improvviso sulla pista dello sci di fondo e ha corso felicemente verso il traguardo insieme a due atlete (con tanto di foto finale), molti telespettatori non potevano credere ai loro occhi.

Ma il cane lupo cecoslovacco di nome Nazgulwar non era una creazione dell'intelligenza artificiale, era reale.

«È scappato dall'appartamento di mio fratello. Ha aperto da solo due porte e all'improvviso è sparito», ha raccontato la sorella del proprietario, che da tempo cercava invano il cane.

«Quando l'abbiamo visto in televisione, siamo rimasti davvero scioccati». Le fondiste non erano così scioccate. «Era dolce e non aggressivo», ha detto la greca Konstantina Charalampidou.

Un cane nella battaglia per le medaglie dello sci di fondo: Nazgul conquista il bronzo 😉 Keystone

Il biatleta Laegreid confessa un tradimento in diretta TV

Probabilmente non c'è mai stata un'intervista come questa alle Olimpiadi: il biatleta norvegese Sturla Holm Laegreid ha confessato un tradimento in un'intervista televisiva dopo aver vinto la medaglia di bronzo.

«Tre mesi fa ho commesso il mio più grande errore», ha detto Laegreid in lacrime all'emittente «NRK». Il norvegese aveva tradito la sua ormai ex ragazza, che aveva conosciuto solo sei mesi prima.

Lei era «l'amore della mia vita», ha detto il 28enne, nella speranza di riconquistare l'ex, che ha definito la sua «medaglia d'oro personale». Non ha funzionato. Il biatleta si è consolato conquistando ben altre quattro medaglie olimpiche.

Lo slittinista Max Langenhan snobba il cancelliere tedesco Merz

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiamato, ma lo slittinista Max Langenhan stava guardando «Die Geissens».

Quando le star del reality Carmen e Robert Geiss si sono congratulate con lui per la medaglia d'oro con un videomessaggio, il campione olimpico tedesco non ha risposto alla telefonata di un numero che non conosceva.

L'unico problema era che all'altro capo del telefono c'era proprio Merz.

Il cancelliere l'ha presa con filosofia, ha parlato di una «bella storia» e ha scherzato dicendo: «La prossima volta risponderai». Magari per incontrarsi nella regione natale di Merz, il Sauerland, per slittata insieme, come suggerito da Langenhan. La pista di Winterberg è praticamente dietro l'angolo.

Bundeskanzler Merz reagiert auf den Max Langenhan, nachdem dieser ihn am Telefon weggedrückt hatte pic.twitter.com/sOpGH54AwC — Comicschau (@comicschau) February 14, 2026

Accuse di imbroglio e insulti durante una partita di curling

Accuse di imbrogli e un bel «va******lo» durante una partita di curling: i giocatori di Svezia e Canada si sono scontrati alle Olimpiadi non solo sul ghiaccio.

Lo svedese Oskar Eriksson ha accusato il canadese Jack Kennedy di aver toccato irregolarmente il sasso più volte oltre la hog line. Quest'ultimo, visibilmente infastidito, ha replicato: «Chi lo fa? Chi lo fa? Non l'ho fatto nemmeno una volta». Ha poi gridato un crudo «f**k off» («va******lo») allo svedese.

La federazione mondiale di curling ha emesso un avvertimento verbale nei confronti di Kennedy e ha introdotto un maggiore monitoraggio sul rilascio dei sassi a causa di diversi presunti imbrogli di questo tipo.

Anche il mondo del web ha dato un'occhiata più da vicino: divertenti meme sul presunto imbroglio di Kennedy hanno invaso i social media.

Le medaglie olimpiche sono troppo fragili per le stelle dello sport

Cosa hanno in comune la campionessa olimpica di discesa libera Breezy Johnson, la star del pattinaggio di velocità Jutta Leerdam e la regina del pattinaggio artistico Alysa Liu con il biatleta tedesco Justus Strelow?

A tutti si è smontato il loro prezioso metallo poco dopo le rispettive cerimonie di consegna. Sebbene la medaglia in sé sia rimasta intatta, per molti atleti si è staccata dal nastro.

Sebbene Johnson abbia dato presto il consiglio di fare attenzione, sono state sempre più numerose le vittime che hanno subito uno strappo del nastro della medaglia, per così dire.

Gli organizzatori olimpici hanno reagito e risolto il problema del design: «Ci impegniamo a garantire che le medaglie soddisfino i più alti standard di qualità», hanno dichiarato. Gli atleti colpiti hanno potuto sostituire le loro medaglie.

Allarme preservativi alle Olimpiadi... di nuovo

Allarme preservativi alle Olimpiadi: da molti, molti anni, i Giochi estivi e invernali fanno notizia per questo motivo. Secondo gli organizzatori, all'inizio dei Giochi dovevano essere provvisti 10'000 preservativi.

Pochi giorni dopo, Cortina ha segnalato già una carenza dei profilattici.

Il portavoce del CIO Mark Adams ha annunciato i rifornimenti in una conferenza stampa, non senza commentare maliziosamente la questione: «Ne sono stati usati 10'000, 2'800 atleti - potete fare i conti».

Forse ha omesso di dire che i preservativi sono molto apprezzati anche come souvenir.

Un'immagine simbolica di tipo speciale. imago

La maratona di appuntamenti dell'autoproclamata «Olympia-Bachelorette»

In qualità di autoproclamata «Olympia-Bachelorette», la slittinista statunitense Sophia Kirkby ha fatto impazzire alcuni uomini nel villaggio olimpico.

Settimane prima dei Giochi ha annunciato che stava pianificando alcuni appuntamenti dopo le gare e ha adottato un approccio molto sistematico: «Nello slittino, conosco già tutti. Nel bob non lo farò più».

Anche i fan hanno avuto la loro occasione. Il giorno di San Valentino, l'atleta ha pubblicato sul suo canale Instagram alcune foto con un accompagnatore. Sono andati in un centro benessere e in un ristorante stellato Michelin.

In seguito, Kirkby ha dichiarato: «Ho mangiato la migliore pasta della mia vita come terzo piatto. Mi ricorderò di questa pasta per gli anni a venire».

Sophia Kirkby ha cercato l'amore anche alle Olimpiadi. imago

Le iniezioni al pene nel salto con gli sci approdano alle Olimpiadi

Esistono davvero delle iniezioni al pene nel salto con gli sci? Il bizzarro argomento è emerso per la prima volta al torneo dei quattro trampolini durante i Giochi invernali ha occupato anche i media statunitensi e britannici.

Verso la fine dell'anno, il quotidiano tedesco «Bild» ha riportato la notizia di atleti che hanno fatto ricorso all'acido ialuronico per iniettarsi qualche millimetro di materiale in più nel pene prima della misurazione.

Alle Olimpiadi anche il direttore sportivo della federazione sciistica tedesca Horst Hüttel ha dovuto rispondere alle domande sulla questione: «Il problema è che la misurazione attuale viene effettuata con uno scanner 3D. Ma il punto in cui viene effettuata la misurazione dell'inguine viene determinato manualmente».

«Più i genitali sono in basso, più l'inguine dell'atleta viene visualizzato nella tabella FIS». Il capo controllore Mathias Hafele prospetta nuovi metodi di misurazione.

«Voh-lah-reh» per Mariah Carey

Mariah Carey è stata responsabile del primo successo virale di questi Giochi invernali: la diva del pop ha cantato il classico italiano «Nel blu, dipinto di blu» durante la cerimonia di apertura, ma leggendo da un teleprompter che mostrava il testo in una specie di trascrizione fonetica.

Invece di «infinito», si leggeva qualcosa come «een-fee-nee-toe». I critici hanno insinuato che questo fosse l'unico motivo per cui aveva scelto un'interpretazione così lenta del brano.

La performance della cantante è persino costata il posto a qualcuno. Paolo Petrecca, responsabile dello sport della «Rai», ha confuso la cantante di fama mondiale con la popolare attrice italiana Matilda De Angelis.

Ha scambiato il presidente del CIO Kirsty Coventry, che era seduta nella tribuna VIP accanto al presidente italiano Sergio Mattarella, per sua figlia.

Dopo le dure critiche, il già controverso direttore ha rassegnato le dimissioni, non senza aver citato poco prima su Instagram una frase del Vangelo di Matteo attribuita a Gesù durante l'Ultima Cena: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà».