Maratona Partenza da paura nella 10 km di Castellón: dopo una caduta, atleti calpestati e urla

fon

24.2.2026

Doveva essere la 10 km dei record, ma a Castellón, in Spagna, la scena più forte si è consumata all'avvio: una partenza caotica con cadute a catena che ha segnato la gara ancora prima del primo chilometro.

Nicolò Forni

24.02.2026, 10:40

24.02.2026, 13:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alla 10 km di Castellón, in Spagna, la partenza si è trasformata in un caos per il sovraffollamento, con numerosi atleti finiti a terra in un effetto domino nei primi metri.
  • Alcuni corridori sono stati anche calpestati, mentre botti di fuochi d'artificio hanno aumentato la confusione facendo pensare inizialmente a una falsa partenza.
  • Tra i coinvolti anche la belga Jana Van Lent, che dopo la caduta è riuscita a chiudere in 30’50”, secondo miglior tempo belga di sempre.
Mostra di più

Doveva essere la giornata dei record, è diventata anche quella del caos. Alla 10 chilometri di Castellón, nel nord della Comunità Valenciana, la scena più clamorosa si è consumata pochi secondi dopo la partenza.

Prima ancora che la corsa entrasse nel vivo - e che arrivassero due primati europei - la partenza si è trasformata in un groviglio di corpi e spintoni.

Partenza nel caos

La dinamica non è semplicissima da ricostruire, come riferisci fra gli altri «Fanpage», ma un elemento appare evidente: troppi atleti stipati in uno spazio troppo stretto.

Già ai nastri di partenza si respirava tensione, con il gruppo compresso su una carreggiata che non garantiva margini. Allo sparo iniziale i professionisti schierati davanti sono riusciti a scattare senza problemi, mentre alle loro spalle si è scatenato l'effetto domino.

Nel tentativo di guadagnare posizione e agganciarsi subito al ritmo dei migliori, qualcuno ha perso l'equilibrio. Da lì una caduta ha innescato una reazione a catena: diversi runner sono finiti sull'asfalto, travolti da chi arrivava dietro a piena velocità.

Attimi concitati, urla, atleti rimasti a terra e altri costretti a saltare letteralmente sopra i corpi per non fermarsi.

A rendere tutto ancora più surreale, alcuni botti esplosi in quel momento: in un primo istante qualcuno ha pensato a un richiamo per falsa partenza, ma si trattava con ogni probabilità di fuochi d'artificio previsti per celebrare il via ufficiale.

Van Lent cade e si rialza

Tra i coinvolti anche la belga Jana Van Lent, primatista nazionale sui 5 km su strada. La atleta è finita a terra nel parapiglia iniziale, ma è riuscita a evitare conseguenze peggiori, rialzandosi rapidamente e rimettendosi in corsa.

Nonostante l'incidente, ha chiuso con un eccellente 30’50”, crono che rappresenta il secondo miglior tempo di sempre in Belgio sulla distanza. Una prestazione di spessore, considerando i secondi preziosi persi sull'asfalto nei metri iniziali.

Una gara che resterà negli archivi per i record cronometrici, ma che a Castellón difficilmente verrà dimenticata per quella partenza da brividi.

