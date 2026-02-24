  1. Clienti privati
Insulta il VAR durante Atalanta-Napoli, la moglie lo accoltella

fon

24.2.2026

Accoltellamento a causa di un rigore revocato (immagine simbolica).
Accoltellamento a causa di un rigore revocato (immagine simbolica).
Keystone

Dalla rabbia per un rigore revocato al sangue sul pavimento di casa: Atalanta-Napoli finisce 2-1, ma a Capodimonte il dopo partita degenera in un dramma domestico.

Nicolò Forni

24.02.2026, 11:21

24.02.2026, 15:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante Atalanta-Napoli, un 40enne tifoso azzurro ha iniziato a inveire contro il VAR dopo la revoca di un rigore alla squadra di Conte.
  • La moglie, 35 anni, convinta che gli insulti fossero rivolti a lei, lo ha prima minacciato e poi colpito con un coltello dopo aver lanciato delle forbici.
  • L'uomo è stato ricoverato all'Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita, mentre i Carabinieri hanno sequestrato diverse lame trovate in casa.
Mostra di più

Un pomeriggio di calcio si è trasformato in un incubo domestico a Capodimonte, rione di Napoli. Domenica, durante Atalanta-Napoli - partita finita 2-1 per la Dea - la tensione per un episodio arbitrale ha acceso gli animi fino a degenerare in una violenta lite, culminata con un accoltellamento.

Un uomo di 40 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato ferito dalla moglie al termine di un malinteso nato davanti alla televisione.

Tutto sarebbe successo al 44esimo minuto del primo tempo, con il Napoli avanti 1-0. L'arbitro aveva inizialmente concesso un calcio di rigore alla squadra di Conte, ma dopo il richiamo del VAR ha rivisto la propria decisione, annullando la massima punizione.

Il tifoso azzurro, frustrato per l'episodio, avrebbe iniziato a inveire contro lo schermo. La moglie 35enne, avrebbe però interpretato quegli insulti come rivolti a lei.

Come riportato dalla «Gazzetta dello Sport», la donna avrebbe quindi reagito con una minaccia esplicita - «Vai via o ti accoltello» - prima che la situazione degenerasse e passasse dalle parole ai fatti.

La situazione è degenerata

In un primo momento avrebbe lanciato un paio di forbici senza colpirlo, poi avrebbe afferrato un coltello. Dopo un tentativo andato a vuoto, è riuscita a ferirlo al fianco. L

'uomo, sanguinante, ha provato a chiedere aiuto, ma l'aggressione sarebbe proseguita con il lancio di altre lame, una delle quali rimasta conficcata nella parete del soggiorno.

A evitare conseguenze ancora più gravi è stato l'intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato la donna e trovato nella sua borsa altri tre coltelli, tra cui un apriostriche.

Il 40enne, tifoso del Napoli, è ora ricoverato all’Ospedale del Mare: nonostante le diverse ferite riportate, non sarebbe in pericolo di morte.

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Superati per la prima volta quest'anno i 20 gradi, ecco le temperature in Ticino
Partenza da paura nella 10 km di Castellón: dopo una caduta, atleti calpestati e urla

Tarmo Reunanen e Nolan Diem rinforzano l'Ajoie

HockeyTarmo Reunanen e Nolan Diem rinforzano l'Ajoie

Partenza da paura nella 10 km di Castellón: dopo una caduta, atleti calpestati e urla

MaratonaPartenza da paura nella 10 km di Castellón: dopo una caduta, atleti calpestati e urla

Rémy Bertola ed Herni Bernet out al Challenger di Lugano

TennisRémy Bertola ed Herni Bernet out al Challenger di Lugano

Advocaat lascia la Nazionale di Curacao per stare al fianco della figlia malata

CalcioAdvocaat lascia la Nazionale di Curacao per stare al fianco della figlia malata

Prestianni fermato un turno «per comportamento discriminatorio»

Champions LeaguePrestianni fermato un turno «per comportamento discriminatorio»

Lindsey Vonn è fuori dall'ospedale: «Il dottore mi ha salvato la gamba»

Una lunga riabilitazioneLindsey Vonn è fuori dall'ospedale: «Il dottore mi ha salvato la gamba»

Lucerna – Basilea 4:2

Lucerna – Basilea 4:2

Super League | 26° turno | stagione 25/26

22.02.2026

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 26° turno | stagione 25/26

22.02.2026

Barcelona – Levante 3-0

Barcelona – Levante 3-0

LALIGA | 25ème journée | Saison 25/26

22.02.2026

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Challenge League | 23° turno | stagione 25/26

22.02.2026

Lucerna – Basilea 4:2

Lucerna – Basilea 4:2

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Barcelona – Levante 3-0

Barcelona – Levante 3-0

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

