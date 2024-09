Un incidente sugli sci è quasi costato la carriera a Roger Federer

Prima di sfondare nel tennis, Roger Federer ha avuto un incidente in montagna. Imago

Prima della sua grande svolta nel tennis, Roger Federer si era lanciato a tutta velocità sulle piste da sci. Con conseguenze quasi disastrose.

blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer è considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Prima di sfondare, però, un incidente sugli sci ha quasi vanificato i suoi piani.

Circa 20 anni fa, il basilese è caduto pesantemente a Crans-Montana, ma fortunatamente non ha riportato lesioni.

Tuttavia, la caduta lasciò il segno. Di conseguenza, l'allora mega-talento rinunciò allo sci, per poi passare di successo in successo sui campi da tennis. Mostra di più

Quando Roger Federer concluse la sua straordinaria carriera, nel 2022, disse chiaramente che non vedeva l'ora di dedicarsi a una cosa in particolare: lo sci. A causa dell'elevato rischio di infortuni, l'allora superstar del tennis aveva rinunciato al suo hobby sulla neve per anni.

Probabilmente anche perché da giovane aveva vissuto un momento di paura a Crans-Montana. All'epoca il renano stava sciando con Marc Rosset in Vallese. Il campione olimpico del 1992 ha ricordato l'incidente nel podcast «Tennis Legend» dello scorso luglio.

«Roger avrà avuto 18 o 19 anni - ha raccontato Rosset - mi ha sorpassato, ha superato un dosso ed è volato via. Io ho pensato: "Cavolo! È un disastro!». Federer è volato per diversi metri all'indietro nell'aria per poi atterrare rovinosamente sulla neve.

«Il suo corpo si era contorto in tutte le direzioni. Ero sicuro che si fosse rotto qualcosa. Mi sono spaventato. Immaginate se la sua carriera fosse finita per questo motivo. Non avremmo fatto una bella figura e io sarei stato morto per la Svizzera», ha continuato Rosset.

«Stavo scendendo come un pazzo»

Lo stesso Federer ha ricordato la grave caduta del 2019. «Scendevo come un pazzo, ho fatto un salto, sono volato per dieci metri, mi sono schiantato e mi sono ritrovato 100 metri più in basso nella neve. Marc rideva, ma era preoccupato per me», aveva riferito il basilese in un'intervista a «Le Matin».

Il sollievo è stato altrettanto grande quando Federer è riuscito a rialzarsi: «Sono stato fortunato, avrei potuto subire un grave infortunio».

Dopo l'incidente Federer si era recato a Zurigo per partecipare alla Coppa Davis. La Svizzera perse 2-3 contro l'Australia, ma in quei giorni Federer era probabilmente felice di essere ancora in grado di stare in campo. Qualche anno dopo il basilese vinse il suo primo dei 20 titoli del Grande Slam a Wimbledon.

Da quando si è ritirato, tuttavia, Federer è tornato sulle montagne. Nel gennaio 2023 si è rimesso gli scarponi ai piedi per la prima volta dopo 15 anni, come ha registrato in un video su Instagram.

Al momento sembra che l'ormai 43enne se la stia prendendo un po' più comoda rispetto a come faceva da adolescente...