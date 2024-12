Ottimo inizio KEY

La Svizzera non ha fallito l’approccio con la United Cup.

Opposta alla Francia, la selezione rossocrociata si è imposta per 2-1 nel suo primo scontro del Gruppo D.

Avanti grazie a Bencic (WTA 487), che ha battuto per 6-3 6-1 Chloé Paquet (123), gli elvetici hanno vanificato il vantaggio con la sconfitta per 6-3 7-5 subita da Dominic Stricker (ATP 300) per mano di Ugo Humbert (14).

Decisivo il doppio misto, in cui la coppia si è presa il punto decisivo superando per 6-1 7-6 (7/4) Elixane Lechemia e Edouard Roger-Vasselin. La Svizzera affronterà la forte Italia.