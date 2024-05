Wawrinka KEY

Stan Wawrinka (ATP 98) e Andy Murray (75) si sono incrociati per la 23esima volta in carriera e questa volta ad avere la meglio è stato lo svizzero, vittorioso per 6-4 6-4 6-2 nel primo turno del Roland Garros.

Swisstxt

Il vodese ha rubato immediatamente il servizio e ha difeso con i denti il vantaggio, optando poi per emulare la strategia nel secondo set, simile al primo per dinamiche di gioco e identico nel punteggio. Senza storia la terza frazione.

Dall’altra parte della rete ora Wawrinka aspetta il vincitore della sfida tra il britannico Cameron Norrie (32) e il russo Pavel Kotov (56).

Swisstxt