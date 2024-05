Zverev batte Fritz KEY

Alexander Zverev (ATP 5) ha conquistato un posto in semifinale al Masters 1000 di Roma, sconfiggendo Taylor Fritz (13) per 6-4 6-3.

Swisstxt

Dopo 1h30', 6 ace e 77% di prime di servizio messe a segno, il tedesco ha archiviato la pratica al primo match point. Il vincitore dell'edizione 2017 se la giocherà ora con il sorprendente Alejandro Tabilo (32) che ha estromesso per 6-3 6-4 Zhizhen Zhang (56). Aryna Sabalenka (2) si è dal canto suo imposta per 6-2 6-4 su Jelena Ostapenko (10) e incontrerà in semifinale Danielle Collins (15), vittoriosa in due set su Victoria Azarenka (24).

Swisstxt