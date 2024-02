Scoppia la rissa fuori dal ring. X (prima Twitter)

Durante la UFC Night a Città del Messico c'è stata una vera baraonda... sugli spalti. Una rissa di massa tra tifosi è finita con uno di loro al tappeto, anzi... sui seggiolini.

Hai fretta? blue News riassume per te A Città del Messico, in occasione di una serata UFC, è scoppiata una rissa di massa sugli spalti.

Il capo dell'UFC, Dana White, dice «di non aver mai assistito a nulla di simile».

Le forze di sicurezza non sono intervenute, lasciando che la situazione tornasse naturalmente alla normalità. Mostra di più

Gli appassionati sono accorsi all'Arena CDMX di Città del Messico per assistere a una serata di UFC - «Ultimate Fighting Champions», - dove si esibiscono i migliori professionisti di arti marziali miste.

Mentre i lottatori si misuravano sull'ottagono al centro dell'arena, verso la fine della serata - complice anche l'adrenalina e un qualche drink di troppo - la lotta si è riversata sugli spalti, dando inizio a una vera e propria rissa di massa.

Diversi gli spettatori coinvolti nella scaramuccia, fino a quando uno di loro ha sferrato un gancio potente a un avversario davanti a sé, il quale è caduto come un ramo secco sui sedili sottostanti.

FIGHT NIGHT MEXICO CITY CROWDS TONIGHT #UFCMexico pic.twitter.com/SUPbzO2X8N — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) February 25, 2024

L'uomo si è subito rialzato, ma è sembrato instabile sulle gambe, mostrando anche la camicia strappata.

La rissa tra tifosi si è risolta così con un potente pugno, senza nessun intervento degli agenti di sicurezza.

Il capo dell'UFC: «Non si tratta di cattiva pubblicità»

Il capo dell'UFC Dana White, presente a Città del Messico, si è così espresso in merito: «È stata una delle cose più assurde che abbia mai visto».

Il manager è convinto che non si tratti di cattiva pubblicità per il suo spettacolo: «In fin dei conti non c'è pubblicità negativa, c'è solo pubblicità».

«Mi sono avvicinato e ho osservato, e nessuno ha fermato la baraonda», ha continuato divertito lo statunitense.

«Stavo aspettando che arrivassero le forze di sicurezza, ma hanno deciso di lasciar fare finché il tutto non si è risolto da sé».

Per i conoscitori di questa disciplina sportiva va ricordato che, sull'ottagono, Brandon Royval ha battuto Brandon Moreno, mentre Brian Ortega, per sottomissione, ha sconfitto Yair Rodriguez.