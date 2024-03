Tigers Ti-Press

I Tigers tornano a mani vuote dalla trasferta di Neuchatel.

Complice un secondo quarto da dimenticare (29-11 per i padroni di casa), il Lugano è stato sconfitto per 96-76 mancando la possibilità di agganciare lo stesso Union e il Monthey, 5o e 6o in classifica. Alla squadra di Montini non sono bastati i 23 punti di Sampson e i 20 di Hammond per contrastare i neocastellani, trascinati da Moten (37 punti). In campo femminile ancora nulla da fare per il Riva contro il Troistorrents. Dopo la sconfitta di sabato in semifinale di Coppa, le momò si sono arrese alle vallesane per 81-60.

Swisstxt