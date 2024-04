Lo Zugo United ha festeggiato il suo primo titolo nazionale nell'unihockey in campo maschile.

Swisstxt

Nella Superfinal di Friborgo, gli svizzerocentrali si sono imposti per 6-5 sui campioni in carica del Wiler-Ersingen. Sotto 5-2 dopo due terzi, i bernesi hanno provato a rientrare, riuscendo però solo a sfiorare la rimonta. Tra le donne a imporsi sono invece state per la 5a volta consecutiva le ragazze del Kloten. Nell'atto conclusivo, giocatosi pure in terra burgunda, le zurighesi l'hanno spuntata per 6-5 dopo i rigori sullo Zugo United, che ha dunque mancato per poco la doppietta.

Swisstxt