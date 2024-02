Tra i fischi Taylor Swift beve una birra e bacia il suo campione Travis Kelce

Taylor Swift bacia il fidanzato Travis Kelce dopo l'incredibile trionfo al Super Bowl. Keystone

Taylor Swift è stata sotto i riflettori anche al Super Bowl. Dopo la vittoria dei Kansas City Chiefs, la cantante ha baciato davanti al pubblico il suo fidanzato Travis Kelce. Durante la partita la pop star ha anche sorpreso tutti con un inaspettato gesto.

Hai fretta? blue News riassume per te Al Super Bowl le telecamere si sono concentrare su Taylor Swift.

La popstar ha celebrato il trionfo della finale di National Football League del suo fidanzato Travis Kelce con i Kansas City Chiefs.

Prima della partita ha bevuto una birra sugli spalti.

Secondo uno studio, da settembre la cantante ha fruttato alla lega e ai Chiefs un equivalente in termini di marketing di 331 milioni di dollari. Mostra di più

Taylor Swift ha esultato su e giù sugli spalti e poco dopo ha dato un bacio a Travis Kelce direttamente sul campo. La star della musica pop ha celebrato il trionfo del suo ragazzo al Super Bowl con i Kansas City Chiefs sotto lo sguardo attento delle telecamere.

Dopo che i campioni in carica hanno battuto i San Francisco 49ers 25 a 22 ai tempi supplementari, la cantante è scesa in campo all'Allegiant Stadium di Las Vegas insieme alla madre di Kelce, Donna. La coppia che da mesi fa sognare gli swifties (il nome con cui sono conosciuti i fan di Swift, ndt) ha celebrato la vittoria dei Chiefs nella finale della National Football League (NFL) con molti ed affettuosi abbracci.

Taylor Swift just chugged her beer on the jumbotron 🍺



(via @NFL)pic.twitter.com/Fu0wnXw5zt — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 12, 2024

La popstar è stata però anche fischiata da circa 60.000 spettatori nell'arena mentre veniva proiettata su uno schermo nello stadio. Allora Taylor ha vuotato tutto d'un fiato il bicchiere di birra che aveva in mano per poi sbatterlo sul tavolo davanti a lei. Un gesto rivolto ai tifosi dei 49ers che tra fischi e urla hanno avuto a lungo il sopravvento acusticamente all'Allegiant Stadium.

Durante la trasmissione televisiva della partita, si è visto, tra le altre cose, come la 34enne ballava in tribuna con l'attrice Blake Lively prima dell'inizio della partita al ritmo della canzone «America the Beautiful» eseguita dal musicista Post Malone.

📹 | Taylor Swift and Blake Lively while Post Malone sang “America the Beautiful” #SBLVIII



pic.twitter.com/OM8RuIhOJh — Taylor Swift Updates 🤍 (@TSwiftLA) February 11, 2024

La cantante ha attirato una lucrosa attenzione sulla NFL

Se Taylor sarebbe arrivata a Las Vegas in tempo per il Super Bowl LVIII è stato un grande argomento da quando i Chiefs si sono qualificati. Infatti sabato sera la cantante aveva un concerto a Tokyo. Con la differenza di fuso orario e l'aiuto di un aereo privato, era già arrivata a Los Angeles sabato. Da dove ci vogliono circa altri 70 minuti di volo per raggiungere la metropoli del gioco d'azzardo nello stato americano del Nevada.

Swift e Kelce si frequentano dall'anno scorso. La 34enne ha assistito a numerose partite dei Chiefs direttamente dallo stadio e ha attirato molta attenzione sulla NFL, che molti dei milioni di swifties guardano solo per vedere lei. Secondo uno studio, da settembre l'artista ha fruttato alla lega e ai Chiefs un equivalente in termini di marketing di 331 milioni di dollari.