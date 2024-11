Andri Ragettli Keystone

Secondo posto per Andri Ragettli nel primo slopestyle stagionale.

Swisstxt

Il grigionese è stato infatti preceduto solo dallo statunitense Colby Stevenson. Terza posizione per Tormod Frostad. Anche Fabian Boesch (9o) ha portato i colori rossocrociati nella top 10. Tutti gli elvetici impegnati (ben 7) hanno chiuso tra i primi 30. Buona prova anche al femminile, sempre nello slopestyle. Mathilde Gremaud e Sarah Hoefflin hanno infatti terminato sul podio, ma la vittoria è andata alla francese Tess Ledeux. Dodicesima piazza per l'altra rossocrociata in gara, ovvero Anouk Andraska.

