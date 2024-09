Tyreek Hill dopo l'arresto: «Se non fossi stato una star della NFL mi avrebbero ucciso»

Tyreek Hill arrestato da agenti di polizia di Miami KEYSTONE

L'arresto violento di Tyreek Hill, stella dei Miami Dolphins, durante un blocco del traffico a Miami domenica scorsa, e la pubblicazione di un video dell'accaduto, stanno facendo molto scalpore negli Stati Uniti.

Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Il giocatore afroamericano Tyreek Hill, stella dei Miami Dolphins, è stato arrestato domenica durante un blocco del traffico a Miami.

La polizia ha diffuso il filmato dell'incidente. Uno degli agenti coinvolti è stato messo in congedo per la durata dell'indagine interna.

Hill ritiene che le cose sarebbero potute finire molto peggio se non fosse una star del football. È stato rilasciato poco dopo l'incidente.

È stato fermato per «guida spericolata» e per »violazione della legge sulle cinture di sicurezza». Mostra di più

«Cosa sarebbe successo se non fossi Tyreek Hill?», si è chiesto il receiver dei Miami Dolphins dopo essere stato fermato dagli agenti di polizia qualche ora prima.

In seguito ha dichiarato alla «CNN»: «Non mi piace parlare così, ma è vero: se non fossi una star della NFL forse i titoli degli articoli di giornale sarebbero un po' diversi. 'Tyreek Hill viene ucciso fuori dall'Hard Rock Stadium o qualcosa del genere. È pazzesco'».

Negli Stati Uniti ci si confronta ripetutamente con la violenza della polizia contro gli afroamericani. Un problema che ha raggiunto il suo picco nel 2020 con la morte di George Floyd, scatenando un'enorme ondata di proteste.

I Dolphins hanno espresso il loro rammarico per l'incidente in un comunicato. «È folle e straziante vedere le stesse persone di cui ci fidiamo per proteggere la nostra comunità usare una forza così inutile». Il club NFL ha chiesto un'azione rapida e decisa contro gli agenti «che si sono resi protagonisti di un comportamento così spregevole».

Guida spericolata e infrazioni sulle cinture di sicurezza

Uno degli agenti coinvolti è già stato sospeso per la durata di un'indagine interna. Ma un sindacato di polizia ha dichiarato che il giocatore «non ha collaborato immediatamente» durante l'arresto, il che ha giustificato il suo «contenimento».

L'incidente è avvenuto durante un blocco del traffico mentre il giocatore si stava recando all'Hard Rock Stadium per giocare la prima partita della stagione contro i Jacksonville Jaguars.

Secondo «ESPN», il ragazzone è stato fermato per «guida spericolata» e «violazione sulle cinture di sicurezza». Secondo il rapporto viaggiava a circa 60 miglia all'ora, l'equivalente di circa 96 km/h, basandosi su una «stima visiva». Nelle aree residenziali di Miami, il limite di velocità è di 30 miglia all'ora. Limite che sale a 70 miglia orarie solo quando si entra in autostrada.

Il filmato che mostra la violenza e la paura

Secondo il filmato, un video di 105 minuti ripreso dalle telecamere degli agenti e diffuso dalla polizia di Miami per motivi di «trasparenza», si vede il giocatore chiudere il finestrino della sua auto sportiva. L'agente di polizia in moto gli chiede più volte di abbassarlo di nuovo e minaccia di tirarlo fuori dalla sua auto se non lo fa.

Poco dopo, il giocatore viene trascinato fuori dal veicolo da diversi agenti, gettato a terra e ammanettato, mentre un poliziotto preme il ginocchio sulla sua schiena.

SLATER SCOOP: Tyreek Hill body-cam video from Miami-Dade Police. pic.twitter.com/aJvD4SamZk — Andy Slater (@AndySlater) September 9, 2024

Il 30enne, che viaggiava con altri due giocatori, Calais Campbell e Jonnu Smith, è stato subito rilasciato dopo essere stato accusato di infrazioni stradali.

Ha potuto giocare la partita di domenica e ha contribuito alla vittoria della sua squadra per 20-17 con un touchdown, che ha festeggiato mimando simbolicamente il suo arresto.