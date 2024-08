Alinghi ha perso contro Luna Rossa Keystone

Vela:si è chiusa con una sconfitta la preparazione di Alinghi alla Louis Vuitton Cup.

Nella 4a giornata di regate preliminari il team elvetico ha perso pure con Luna Rossa. Per la squadra sponsorizzata Red Bull c’è un bilancio negativo: 5 regate, 4 sconfitte e 1 vittoria, e mancato accesso alla finale di Barcellona. Finale nella quale Team New Zeland ha battuto Luna Rossa. Beach volley: trionfo all'Elite16 di Amburgo per Nina Brunner e Tanja Hueberli. Le due rossocrociate, bronzo olimpico, hanno battuto in finale le tedesche Svenja Mueller e Cinja Tillman (fresche campionesse d'Europa) per 21-18 18-21 18-16.

