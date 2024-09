Nulla da fare KEY

Vela: Alinghi ha incassato altre due sconfitte nel round robin della Louis Vuitton Cup, per un totale di cinque ko consecutivi.

Swisstxt

I rossocrociati hanno perso per squalifica contro il defender Team New Zealand nel recupero della regata che non aveva potuto essere disputata sabato, mentre nel loro secondo impegno giornaliero gli elvetici si sono arresi agli italiani di Luna Rossa. Triathlon: è stato Sasha Caterina ad imporsi nella distanza olimpica della 40esima edizione del triathlon di Locarno. Il classe 2000 ha ottenuto la quarta vittoria personale nella prova che prevede 1,5 km a nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km a corsa.

