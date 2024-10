Team New Zealand KEY

Vela: Team New Zealand ha subito messo le cose in chiaro, portandosi sul 2-0 su Ineos Britannia dopo le prime due regate della finalissima di Coppa America.

Swisstxt

I defender sono a caccia del terzo successo consecutivo. In campo femminile ha invece festeggiato Luna Rossa, che ha fatto sua la prima edizione in assoluto battendo in finale Athena Pathway.

