Fuchs porta a tre gli ori elvetici in Svezia Keystone

Equitazione: dopo le vittorie nei concorsi per nazioni e individuale, la Svizzera ha vinto pure il Grand Prix del CSIO cinque stelle di Falsterbo.

E' stato Martin Fuchs, che in sella a Conner Jei ha realizzato un percorso netto, per portare la terza affermazione della truppa rossocrociata. Triathlon: ai Mondiali di sprint di Amburgo, il quartetto di triathlon misto elvetico ha conquistato la medaglia di bronzo. Studer, Deron, Fridelance e Schaer hanno percorso (ognuno) i 300m di nuoto, i 7km in bici e l'1,75km di corsa con il tempo complessivo di 1h22'35», a 8» dall'argento neozelandese. Al 1o posto è arrivata la Germania.

Swisstxt