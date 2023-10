Robi Gubitosa Ti-Press

Terzo successo in otto giorni per la Spinelli Massagno, dopo la conquista della Supercoppa e la vittoria sul Pully nel recupero infrasettimanale.

A Nosedo i ragazzi di Gubitosa hanno battuto 76-63 il Nyon nel loro terzo impegno in campionato. Sempre in controllo del match, la SAM non ha lasciato scampo ai romandi, mandando quattro giocatori in doppia cifra: M.Mladjan (13), Williams (13), Langford (12) e Dunans (12). Ottima giornata anche per il Riva in campo femminile. Le ragazze di Piccinelli, impegnate in trasferta contro il Pully, si sono imposte 71-62.

Swisstxt