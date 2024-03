Volley Lugano Ti-Press

Per il secondo anno consecutivo il Volley Lugano si è meritatamente guadagnato l’accesso alla semifinale di LNA.

Dopo aver rimesso la serie in parità sabato, mercoledì alla BBC Arena le sottocenerine si sono imposte per 3-2 (25-23 19-25 8-25 26-24 16-14) sul Kanti Sciaffusa nella decisiva gara-3 dei quarti. Le biancorosanero hanno fatto la differenza nei momenti più salienti del quinto e ultimo set, restando così ancora in corsa per il titolo.

Swisstxt