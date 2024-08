Primo successo alla Vuelta Imago

La parentesi portoghese della Vuelta 2024 si è chiusa nel segno di Wout van Aert.

Swisstxt

Beffato domenica da Kaden Groves, il belga, già in maglia rossa, si è preso immediatamente la rivincita imponendosi in volata nella terza tappa, l’ultima corsa in terra lusitana, battendo proprio l’australiano. Nel finale in leggera salita Victor Campenaerts ha provato ad andarsene, ma senza fortuna. Si è così arrivati alla volata finale con tutti i migliori a darsi battaglia e Van Aert ad alzare le braccia al cielo. Per il 29enne è la 10a vittoria in un grande giro, ma la prima alla Vuelta.

