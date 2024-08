Eddie Dunbar Imago

La tappa vallonata attorno a Padron ha visto il successo di Dunbar, ma soprattutto ha messo in mostra le difficoltà della maglia rossa O’Connor, staccato dagli altri uomini di classifica.

Swisstxt

L’irlandese ha anticipato la volata a ranghi ristretti dei sopravvissuti della fuga a 38 per far sua l’11a frazione della Vuelta, che si è decisa sull’ultima asperità di 3a categoria del percorso disegnato in Galizia.

Una salita che ha fatto esplodere anche il gruppo principale sotto l’impulso della Red Bull-Bora-hansgrohe di Roglic, che ha recuperato altri 37 secondi all'australiano.

Swisstxt