Jorge Martin Reuters

ennesima vittoria nella sprint e infine il successo nella gara domenicale.

Swisstxt

Prima la pole position con il record del circuito, poi l’ Questo è il riassunto dello splendido weekend di Jorge Martin nel GP di Francia, dove è emerso al termine di una battaglia a tre per il successo, che lo ha visto lottare con le altre Ducati di Marc Marquez (partito 13o) e di Francesco Bagnaia. Terzo in seguito a un sorpasso del numero 93 all’ultimo giro, l’italiano è lo sconfitto di questo fine settimana, visto che ora in classifica concede ben 38 punti a Martin.

Swisstxt