Scelta

Due atlete ticinesi si aggiungono alla lista dei rappresentanti del nostro Cantone alle Oimpiadi di Parigi: Linda Zanetti e Lena Bickel.

Swisstxt

Se per la ginnasta 19enne, campionessa nazionale in carica, la selezione era cosa scontata (aveva ottenuto il quota necessario ai Mondiali di Anversa), meno lo era per la 22enne del ciclismo. I buoni risultati degli ultimi tempi come il secondo posto ai Campionati Svizzeri hanno dunque portato i selezionatori a premiarla. Nel ciclismo scelti anche Stefan Kueng e Stefan Bissegger, entrambi con chance di medaglia a cronometro.

