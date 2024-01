Anthony: «Mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure»

Suite à l'interview donnée par Anthony Delon à Paris Match, les avocats de son père ont annoncé qu'il porterait plainte. Le fils d'Alain Delon a réagi à la nouvelle sur Instagram et a accusé de nouveau sa sœur, Anouchka.

Les choses s'enveniment dans la famille Delon ! Covermedia

Les choses s'enveniment dans la famille Delon !

Après l'interview donnée par Anthony Delon à Paris Match, dans laquelle il accuse sa sœur Anouchka d'avoir dissimulé l'état de santé de leur père, cette dernière a révélé au Figaro qu'elle portait plainte pour « diffamation», « dénonciation calomnieuse», « menaces» et « harcèlement» contre son frère. Peu après, c'est Alain Delon lui-même, qui, par le biais de ses avocats, a annoncé son intention de porter plainte contre Anthony Delon.

Son avocat, maître Christophe Ayela, a fait savoir que l'acteur lui « dit qu'il ne supporte pas l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile, et ce qui est encore plus choquant c’est que son fils prétend qu'il aurait vécu son dernier Noël ».

Pour sa part, Anthony Delon le martèle: le « discernement » de son père est « aboli », ainsi que l'on peut le lire dans un extrait de la décision judiciaire de ne pas poursuivre les plaintes pour abus contre Hiromi Rollin, l'ancienne « dame de compagnie» d'Alain Delon. Dans ce document, partagé sur le compte Instagram d'Anthony Delon, on peut lire que le procureur de la République de Montargis envisage de le placer sous tutelle.

« Les dernières lignes de ce communiqué retiennent aussi mon attention: «compte tenu des conclusions de l’expertise médicale d’Alain Delon , selon lesquelles son discernement est totalement aboli, j’envisage l’ouverture d’une procédure de mise sous protection judiciaire», car c’est un coup dur porté à ma soeur et à son avocat (spécialiste en droits de succession) », ajoute Anthony Delon sur le réseau social.

Selon lui, le communiqué de son père est un coup monté de sa sœur et de son avocat. « Ma sœur, qui pas plus tard que ce midi s’est porté au chevet de notre père pour lui jeter le Paris Match au visage et lui faire signer un communiqué abject concocté par l’avocat cité ci-dessus: Maitre Ayela. Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tout ces conflits qui l’épuisent », poursuit-il.

Anthony Delon affirme que sa sœur n'est venue que pour cela, et n'a « même pas pris la peine de rester au moins la journée » avec Alain Delon. « Ma fille étant sur place, je sais qu’Anouchka est arrivée a 12:33 et est repartie a 14:20 ''mission accomplie'' », ajoute le fils aîné du Guépard.

Covermedia