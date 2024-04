Ce geste qui pourrait réconcilier Harry et Meghan avec la famille royale

Meghan Markle et le prince Harry pourraient se rendre ensemble en Angleterre en mai prochain pour célébrer le 10e anniversaire des «Invictus Games». Un voyage qui pourrait marquer un tournant décisif dans la relation entre le couple et la famille royale britannique.

La duchesse de Sussex devrait se rendre au Royaume-Uni aux côtés du prince Harry en mai, pour célébrer le 10e anniversaire des «Invictus Games».

Depuis leur départ du Royaume-Uni en 2020, le fameux «Megxit», Meghan et Harry ont fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la presse et d'une partie du public britannique. Leur décision de se retirer de leurs fonctions royales a été perçue comme un manque de respect envers la reine Elizabeth II et la famille royale.

Les tensions se sont ensuite exacerbées suite à l'interview explosive accordée par le couple à Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont accusé la famille royale de racisme et de manque de soutien.

Depuis 2020, Meghan et Harry ont élu domicile en Californie, où le prince a même transféré sa résidence principale. Ce déménagement a été motivé par le fait que le couple a été contraint de quitter leur résidence bien-aimée du cottage de Frogmore en juin 2023.

La duchesse de Sussex devrait se rendre au Royaume-Uni aux côtés du prince Harry en mai, pour célébrer le 10e anniversaire des «Invictus Games», rapporte le «Mirror». Et selon des experts royaux, Meghan pourrait jouer un rôle crucial dans les espoirs de réconciliation au sein de la famille royale.

Un simple geste de sa part, comme amener ses enfants, Archie et Lilibet, avec elle en Angleterre, pourrait être interprété comme un «rameau d'olivier» et une offre de paix envers la famille royale et le public britannique.

William «protège» sa famille

Alors que les experts du palais de Kensington affirment que le prince William «protège» ses enfants et la princesse Kate, ils ajoutent également que Harry a «brisé les espoirs de tous ceux qui croyaient encore à une réconciliation».

Depuis que la princesse Kate a rendu publique sa lutte contre le cancer et qu'elle est en traitement, la famille royale se tient éloignée des projecteurs. Ils ont notamment profité de Pâques pour passer du temps en famille.

Selon un expert royal, William reste prudent. C'est une période difficile pour les Windsor, d'autant plus que le roi Charles III est également touché par un cancer. La charge de la famille royale repose actuellement sur les épaules du prince héritier.