Hélène Ségara : «Je ne sais toujours pas contre quoi je me bats»

Hélène Ségara poursuit ses traitements contre une maladie dont elle ne connaît toujours pas la nature exacte. La chanteuse s’est exprimée dans Sept à Huit sur son mal et les commentaires « violents» dont elle a été la cible.

Hélène Ségara a souffert de critiques négatives en ligne alors qu’elle suivait un traitement contre une maladie inconnue qui modifiait certains aspects de son physique, notamment au niveau du visage. «Sur les réseaux, les gens sont d'une violence», a-t-elle confié le 5 mai dernier à Sept à Huit.

Des internautes se seraient amusés à la comparer à d’autres stars lorsque son visage a changé au fil des interventions qu’elle subissait. « Elle nous fait une Dalida, elle nous fait ci, elle nous fait une Joe Dassin. Évidemment, quand les volumes de mon visage… On ne voit plus mes yeux parce que j'ai tout qui est gonflé, j'entends tout et n'importe quoi», a expliqué Hélène Ségara.

La chanteuse de 53 ans s’est même réfugiée à l’étranger pendant un temps pour pouvoir suivre son traitement tranquillement. « C'est ce qui a fait aussi que pendant un moment je suis partie à l'étranger. Chaque séjour à l'hôpital, j'étais suivie jusqu'aux portes de l'hôpital», ajoute-t-elle.

L’interprète s’est aussi confiée sur cette maladie qui a particulièrement affecté ses yeux. « J’ai eu au total une vingtaine d’interventions (…) et puis il y a deux ans, tout a changé à nouveau. Je me suis aperçue que j’étais en train de perdre vraiment un de mes yeux et que là, plus rien n’y faisait, plus rien n’agissait. Je ne pouvais plus vivre un quotidien normal», a-t-elle raconté.

La star, qui ne voit aujourd’hui plus que d’un œil, n’est pas encore parvenue à identifier le mal dont elle souffre. «Au départ on a dit que c’était une tumeur. Ensuite on a dit que c’était une sclérose en plaques pendant deux ans, ensuite j’ai entendu toutes sortes de choses et on a cherché tout ce qui est… maladies auto-immunes… Des ponctions lombaires, des biopsies… En fait je ne sais toujours pas contre quoi je me bats, mais en tout cas, j’essaye tout», détaille Hélène Ségara.

