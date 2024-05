Injoignable, Inès Reg disparaît des écrans radar!

Est-elle «en guerre» avec TF1, comme certains médias le supposent? Depuis sa participation houleuse à l'émission «Danse avec les stars», où elle s'est prise de bec avec Natasha St-Pier, l'humoriste serait «injoignable». On apprend en outre le report du tournage d'un téléfilm sur le harcèlement scolaire, auquel elle semblait pourtant beaucoup tenir.

À plusieurs reprises, Inès Reg a évoqué avoir été victime de harcèlement scolaire en raison de sa petite taille. Visual Press Agency

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Inès Reg file-t-elle du mauvais coton? L'interrogation est légitime au vu d'une nouvelle annoncée par le quotidien régional «L'Union»: alors qu'elle devait être l'héroïne du téléfilm «Ado mais pas trop», on apprend que le tournage prévu à Reims dès le 12 juin n'aura pas lieu.

«Pour l’instant, le tournage est annulé. On ne sait pas s’il est repoussé ou définitivement abandonné. On n’a pas reçu d’explication», confie un membre de l'équipe au journal.

«Le Parisien» s'est penché à son tour sur la question, parvenant à tirer quelques infos dans l'«entourage» d'Inès Reg, alors que la comédienne serait «injoignable». Selon l'entourage, donc, le tournage ne serait pas annulé, mais plutôt reporté, en raison d'une «incompatibilité d'agenda.»

Un thème qui lui tient à coeur

Difficile à croire, surtout lorsque l'on sait que le thème de cette fiction lui tenait particulièrement à coeur. «Ado mais pas trop» traite du harcèlement scolaire, un fléau dont Inès Reg a elle-même été la victime.

En 2001, elle racontait dans un documentaire sur Canal +: «On m’appelait la naine, on me donnait du Mimie Mathy 24 heures sur 24, on me mettait des choses en hauteur pour que je ne puisse pas les attraper, ça a été très compliqué à vivre.»

De bien mauvais souvenirs du collège qui sont aussi ressortis après sa brouille très médiatisée avec Natasha St-Pier dans «Danse avec les stars»: l'humoriste ne s'est pas sentie soutenue par ses camarades et son malaise était visible jusqu'en finale.

Un autre film... avec son ex!

Si Inès Reg a disparu des écrans radar de TF1 et Mediawan, qui portaient le projet d'«Ado mais pas trop», elle n'en reste pas moins active. Et elle donne des nouvelles à ses fans via son compte Instagram.

La comédienne de 31 ans y annonce d'ailleurs la sortie le 20 juin du film «Les Infaillibles», sur Prime Vidéo. Pour l'occasion, elle partage l'affiche avec son ex Kevin Debonne.

Le couple avait officialisé sa séparation au début de l'année, après six ans de vie commune. Inès Reg expliquait alors que la décision avait été prise sans heurts: «Se quitter pour ne garder que le meilleur», écrivait-elle.