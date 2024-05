Le roi Charles serait «plus en colère que jamais»

Le prince Harry et la duchesse Meghan se sont récemment rendus au Nigeria pour faire de la publicité pour les «Invictus Games». Cela aurait provoqué de nombreux problèmes au sein de la famille royale. Le roi Charles, en particulier, serait hors de lui.

Le prince Harry et la duchesse Meghan se sont rendus au Nigeria début mai pour faire de la publicité pour les «Invictus Games». Image : Sunday Alamba/AP

Bruno Bötschi

Pendant trois jours, début mai, le prince Harry et la duchesse Meghan se sont rendus au Nigeria pour faire de la publicité pour les «Invictus Games».

Harry, qui avait autrefois participé à l'engagement militaire de son pays en Afghanistan, a fondé il y a dix ans cette compétition sportive pour les soldats blessés à la guerre.

On dit que les Sussex ont été accueillis comme des rock stars dans ce pays africain du Golfe de Guinée.

Charles et William seraient fous de rage

Le roi Charles et l'héritier du trône William en particulier seraient depuis lors fous de rage, comme l'a révélé l'expert royal Tom Quinn au "Mirror".

«William est absolument furieux et déterminé à trouver un moyen d'empêcher de telles images à l'avenir», cite le journal britannique. Le roi Charles serait lui aussi «plus en colère que jamais». «Personne ne l'a jamais vu comme ça», ajoute le spécialiste de la couronne.

Reste la question de savoir ce qui a donc mis Charles et William en colère à ce point? «C'est le fait que Meghan et Harry aient été traités comme s'il s'agissait d'une tournée royale officielle», écrit le «Mirror».

En janvier 2020, le prince Harry et la duchesse Meghan avaient annoncé qu'ils n'apparaîtraient plus comme des membres travailleurs de la famille royale.

Pourtant, leur tournée actuelle au Nigeria se serait rapprochée d'un voyage officiel de la famille royale. Toutes les caractéristiques typiques étaient réunies. Le couple a ainsi été accueilli par des danses, Harry et Meghan ont en outre participé à des réceptions et visité des écoles.

«C'est comme s'ils se moquaient de toutes les règles»

Selon Tom Quinn cité par le «Mirror», le prince et la duchesse ont ainsi confirmé les pires craintes de la famille royale britannique.

«C'est comme s'ils se moquaient de toutes les règles - leur voyage au Nigeria était la preuve qu'ils refusent d'accepter qu'ils ne sont plus des royaux qui travaillent».

Et d'ajouter : «De mon point de vue, il est facile de comprendre pourquoi les royaux s'inquiètent. Pour Charles et William, c'est comme si Meghan et Harry disaient : 'Nous n'avons pas besoin de votre permission pour être des royaux qui travaillent. Nous le ferons à nos propres conditions, quand et où nous le voulons'».

