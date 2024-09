Demi Moore s'est exprimée sur la santé de son ex-mari Bruce Willis dans le «Drew Barrymore Show». Il se trouve dans un «état stable», elle lui rend souvent visite et apprécie beaucoup le temps passé ensemble.

La star de «Die Hard» Bruce Willis et l'actrice hollywoodienne Demi Moore ont été mariés de 1987 à 2000. IMAGO/MediaPunch/Ralph Dominguez

vab Vanessa Büchel

Pas le temps? blue News résume pour toi L'ex-femme de Bruce Willis, Demi Moore, a parlé dans le «Drew Barrymore Show» de l'état de la star d'action atteinte de démence.

«Dans les circonstances actuelles», il est «stable».

L'actrice laisse entendre qu'elle lui rend régulièrement visite et qu'elle apprécie beaucoup les moments passés avec sa famille. Montre plus

«Quand je suis à Los Angeles, je passe chaque semaine et j'apprécie beaucoup le temps que nous passons tous ensemble», a déclaré Demi Moore (61 ans) lors de son passage au «Drew Barrymore Show».

Dans cet épisode, Drew Barrymore (49 ans) pense connaître Bruce Willis (69 ans) depuis toujours et demande à son ex-femme comment se porte actuellement la star de «Die Hard», atteinte de démence. Moore révèle à sa collègue actrice qu'il se trouve «dans un état stable dans les circonstances actuelles».

La famille de Willis a annoncé en mars 2022 que l'acteur devait mettre fin à une carrière de plusieurs dizaines d'années, car on lui avait diagnostiqué une aphasie, puis une démence fronto-temporale. Environ un an plus tard, la femme de Willis, Emma Heming-Willis (46 ans), a fait savoir que son état s'était détérioré et qu'un «diagnostic plus spécifique» avait été posé.

La mise à jour sur sa santé donne aux fans une lueur d'espoir.

L'actrice de 61 ans raconte dans l'épisode du «Drew Barrymore Show» ce qu'elle ne cesse de dire à ses enfants: «Il faut les prendre là où ils sont. On ne s'accroche pas à qui ils étaient ou à ce qu'ils devraient être, mais à qui ils sont à ce moment-là. Et il en résulte tant de beauté, de joie, d'amour et de cordialité». Elle fait ainsi allusion aux personnes touchées par la maladie.

Willis a cinq filles. Rumer (36), Scout (33) et Tallulah (30) sont nées de son mariage avec Moore, tandis que Mabel (12) et Evelyn (10) sont nées de son union avec Heming-Willis.

Tallulah a également déjà participé à l'émission de Barrymore, comme l'écrit le magazine américain «People». A l'époque, la fille de la star de films d'action avait déclaré qu'il était toujours le même et qu'elle avait appris «qu'à cet égard, c'est la meilleure chose que l'on puisse souhaiter».