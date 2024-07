Robbie Williams a entretenu une relation tumultueuse avec les frères Gallagher lorsqu'ils cartonnaient encore avec leur groupe, Oasis. L'interprète d'Angels a récemment fait allusion à son vieux conflit avec Noel Gallagher lors de la première partie d'un spectacle.

Robbie Williams a entretenu une relation tumultueuse avec les frères Gallagher. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia

Robbie Williams a ravivé sa querelle avec son rival de longue date, Noel Gallagher, lors d'un concert.

Les deux chanteurs sont en conflit depuis 2000, lorsque l'ancien membre du groupe Oasis, aujourd'hui âgé de 57 ans, a qualifié l'interprète d'Angels de « gros danseur de Take That» lors des BRIT Awards.

Lors d'un concert récent de Robbie Williams à Hyde Park, le chanteur a été filmé en train de se préparer à monter sur scène. Sur son chemin, il a croisé une petite figure en carton représentant Noel Gallagher. Des vidéos de spectateurs le montrent donnant une petite tape sur la tête de ce dernier, comme pour se moquer de sa taille, avant de monter sur scène et de commencer son spectacle. Le chanteur de 50 ans a ensuite chanté le tube d'Oasis, Don't Look Back in Anger.

Il y a deux ans, l'interprète de Feel est revenu sur sa relation tumultueuse avec Oasis, affirmant qu'ils étaient de « gigantesques brutes» au sommet de leur gloire.

« Cela fait partie de ma nature compétitive. Et ils étaient aussi de gigantesques brutes, pour toute l'industrie, pour tout le monde. Et je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça, et c'est encore très présent en moi. Ils sont probablement différents aujourd'hui, mais il y a une grande partie de moi qui se dit: «Ce sont des putains d'intimidateurs, eux». Je n'aime pas les brutes», a-t-il déclaré.

Robbie Williams a bien connu les deux frères Gallagher. En 1998, il a été fiancé à la star d'All Saints, Nicole Appleton. Le couple s'est séparé après l'avortement de la chanteuse, qui a finalement eu un enfant avec Liam Gallagher dans la foulée. Le couple s'est ensuite marié, avant de séparer cinq ans plus tard, en 2013. Le fils des deux stars, Gene Gallagher, est aujourd'hui âgé de 22 ans.

« L'avantage d'être un fan d'Oasis, c'est que lorsque Liam sort un bon album, je peux être un fan», a déclaré Robbie Williams en 2022. « L'avantage d'être rancunier envers eux, c'est que lorsqu'ils ne le font pas, je suis heureux. Je gagne des deux côtés. C'est tellement authentique.»

Covermedia