Avec l'âge, les enfants d'Elton John s'inquiètent de plus en plus pour lui. Notamment le fait qu'il ne sera plus là lors des grands moments de leur vie.

Elton John et David Furnish sont en couple depuis plus de 30 ans, ils ont deux fils : Zachary et Elijah. imago/E-PRESS PHOTO.com

fts Fabian Tschamper

Pas le temps? blue News résume pour toi Dans le nouveau documentaire «Elton John : Never Too Late», ses fils parlent de leurs craintes concernant sa mort.

Elton John se montre préoccupé par le fait de ne peut-être plus être présent lors d'événements importants de la vie de ses enfants.

Le documentaire sera disponible sur Disney+ à partir du 13 décembre et a été présenté pour la première fois en septembre au Festival du film de Toronto. Montre plus

La vie du musicien Elton John (77 ans) est fraîchement mise en lumière dans un nouveau documentaire. Jusqu'à présent, il y a déjà eu quelques films sur la carrière du Britannique, et le biopic «Rocketman» a également été réalisé.

Voici maintenant «Elton John: Never Too Late». Ses fils Zachary (13 ans) et Elijah (11 ans), entre autres, y racontent leurs craintes concernant leur père emblématique. Ils ont peur de sa mort.

«Ils aiment leur papa»

«Ils pensent à ma mortalité. Ils s'en inquiètent», dit John, «ce n'est pas le cas pour David, seulement pour moi». David Furnish et Elton John sont en couple depuis plus de 30 ans, ils se sont mariés en 2014.

«Mes fils veulent que je sois là pour toujours, j'aimerais être là pour toujours», ajoute le musicien. «Ils aiment leur papa».

Elton John doit néanmoins se rendre à l'évidence: il ne sera pas là pour les grands moments de la vie de Zachary et Elijah. Même s'il souhaite voir leur mariage et leur progéniture – mais on ne sait jamais, dit-il.

Le documentaire «Elton John : Never Too Late» sera disponible sur Disney+ à partir du 13 décembre. Il a été présenté pour la première fois à la mi-septembre au Toronto Film Festival.