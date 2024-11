Jarry a découvert sur scène qu'il était intolérant au gluten!

Cover Media Marjorie Kublun

Et c'est après être tombé dans les pommes, sur scène, ce qui n'est pas banal...

Dans «Le Bon dimanche show» diffusé ce 3 novembre 2024 sur RTL, l'humoriste a raconté ce moment désagréable. «C'est arrivé à Perpignan, a confié Jarry. Une salle de 800 personnes, j'ai fait BONSOIR PERPIGNAN et je suis tombé dans les pommes.» Et en plus «sur les gens du premier rang».

Jarry lors des NRJ Music Awards 2024. Visual Press Agency

Les péripéties de l'ex-présentateur de« Tout le monde veut prendre sa place» ne se sont pas arrêtées là. «Ensuite j'ai vomi, j'ai perdu connaissance et me suis réveillé en soins intensifs», se souvient-il.

L'intolérance au gluten, ou maladie cœliaque, est une affection auto-immune inflammatoire de l'intestin. A distinguer de l'allergie, elle n'est en général responsable que de troubles digestifs mineurs (inconfort intestinal, ballonnements). Jarry fait partie des rares personnes qui présentent des troubles plus sévères.

La seule solution pour vivre sans troubles est d'appliquer un strict régime alimentaire sans gluten. Et du gluten, il y en a dans des endroits insoupçonnés. Même dans certains médicaments disponibles en vente libre.