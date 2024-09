Derrière le sourire affiché de l'épouse du prince Harry se cacherait un véritable «dictateur en talons hauts». C'est en tout cas ce que décrivent des proches du couple dans The Hollywood Reporter. Ceci, alors que le «club des survivants des Sussex», comme on appelle leurs anciens employés, ne cesse de s'agrandir.

Meghan Markle est-elle un «dictateur en talons hauts»? C'est en tout cas ce qu'affirment des proches des Sussex dans The Hollywood Reporter. IMAGO/ZUMA Wire

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Bien que le prince Harry d'Angleterre et son épouse Meghan Markle vivent désormais en Californie, bien loin de l'univers des Royals, le couple fait encore rêver bon nombre d'admirateurs. Mais le vernis semble s'écailler de plus en plus.

Outre les rumeurs tenaces de séparation, des langues se délient pour décrire l'envers du décor chez les Sussex. Des témoignages accablent à nouveau Meghan dans un article du Hollywood Reporter.

Une source proche du couple affirme: «Tout le monde est terrifié par Meghan. Elle rabaisse les gens, elle n'écoute pas les conseils (...) elle est tout simplement terrible».

La duchesse serait coutumière de crises de colère, de cris et de l'envoi d'e-mails furieux à des heures indues, selon un membre de son personnel aux Etats-Unis, cité par le média. Cette source ajoute: «Elle se promène comme un dictateur en talons hauts, fumant et aboyant des ordres. Je l'ai vue réduire des hommes adultes en larmes».

Une description qui est bien loin de l'image publique que se donne Meghan Markle, toujours le sourire aux lèvres.

Les rats quittent le navire

Le ton est plus clément concernant le prince Harry, qui serait «une personne très, très charmante», mais qui changerait constamment d'avis et prendrait «de mauvaises décisions» avec sa femme.

L'air serait à ce point irrespirable au contact du couple que ses employés ne le restent jamais longtemps. Ceux-ci se nomment eux-mêmes «le club des survivants des Sussex», détaille le Hollywood Reporter, un bien triste club dont les rangs ne cessent de s'étoffer.

Le chef de cabinet du duc et de la duchesse aurait démissionné au mois d'août, seulement trois mois après avoir accepté sa mission. Et il n'est que le dernier en date. Attachée de presse, directrice de la communication, assistante et secrétaire privée de Meghan Markle: la liste est longue.

En 2018, le Palais de Buckingham avait d'ailleurs mené une enquête sur l'épouse du prince Harry, alors accusée de «harcèlement» et de «comportement d'intimidation» par ses assistants royaux. Les conclusions de l'enquête n'avaient par contre pas été publiées.

Là encore, on ne peut qu'être perplexe, lorsque l'on sait que dernièrement, la duchesse a pris position contre le harcèlement, allant jusqu'à monter une fondation pour venir en aide aux parents ayant perdu un enfant victime des réseaux sociaux...