«Ma vie n'est pas un cadeau» Les terribles souffrances de Christina Applegate

Covermedia

25.2.2026 - 10:18

Christina Applegate a révélé à People que la sclérose en plaques dont elle souffre l'oblige le plus souvent à être clouée au lit. «Ma vie n'est pas un cadeau», a résumé l'actrice.

Christina Applegate a révélé que la sclérose en plaques dont elle souffre l'oblige le plus souvent à être clouée au lit.
Christina Applegate a révélé que la sclérose en plaques dont elle souffre l'oblige le plus souvent à être clouée au lit.
Imago

Covermedia

25.02.2026, 10:18

Christina Applegate a révélé lors d'une interview avec le magazine People qu'elle était le plus souvent confinée dans son lit en raison des douleurs causées par sa sclérose en plaques.

L'actrice de Mariés, deux enfants a expliqué au journaliste qu'elle essayait cependant de maintenir une routine familiale avec sa fille, Sadie, comme l'accompagner au lycée et à ses activités.

«Je veux l'emmener, c'est ce que je préfère. C'est le seul moment que nous passons ensemble, a-t-elle déclaré. Je me dis: «Emmène-la en toute sécurité et rentre à la maison pour que tu puisses te remettre au lit». Et c'est ce que je fais.»

Christina Applegate a eu sa fille de 15 ans avec son mari, le bassiste Martyn LeNoble. «Ma vie n'est pas un cadeau emballé avec un gros nœud, poursuit-elle. La vie des gens, faute d'un meilleur terme, ça craint parfois. C'est pourquoi je suis aussi honnête et crue que possible.»

Atteinte d'une sclérose en plaques. Christina Applegate est «tout le temps triste»

Atteinte d'une sclérose en plaquesChristina Applegate est «tout le temps triste»

«La route continue»

C'est en août 2021 que Christina Applegate a appris, après avoir d'abord ressenti des fourmis dans les jambes, qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. Cette maladie neurologique atteint le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Cela provoque des faiblesses, des engourdissements, des difficultés à marcher et des troubles de la vision. La dépression fait aussi partie des problèmes collatéraux. Environ 2,9 millions de personnes dans le monde en sont atteintes.

La star de la série Dead to Me tient régulièrement ses fans au courant de l'évolution de son état de santé. Ainsi, en août elle avait révélée avoir été hospitalisée à cause de la douleur. Le même mois, l'actrice a expliqué que son état avait «brisé» sa fille.

«Je la vois me regarder quand je suis au lit et que je ne peux pas bouger, ou quand je veux aller lui dire bonne nuit dans sa chambre, mais que je n'arrive pas à traverser le couloir pour une raison ou une autre parce que mes jambes ne fonctionnent pas ce jour-là», a déclaré la comédienne de 54 ans sur le podcast MeSsy, qu'elle coanime avec Jamie Lynn Sigler, la star des Sopranos qui souffre également de sclérose en plaques. «La route a été difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue», a partagé Christina Applegate sur X.

Triste nouvelle . Christina Applegate a été diagnostiquée d’une sclérose en plaques

Triste nouvelle Christina Applegate a été diagnostiquée d’une sclérose en plaques

