Máxima : aujourd'hui reine des Pays-Bas aux côtés de Willem-Alexander, cette femme de 53 ans a grandi en Argentine. Sem Van Der Wal/ANP/dpa

Après le succès de la série «The Crown», c'est au tour du couple royal néerlandais: l'histoire d'amour de Willem-Alexander et Máxima offre suffisamment de matière pour le drame.

Annette Birschel, dpa dpa

Pas le temps? blue News résume pour toi La série «Máxima» retrace l'histoire d'amour entre Máxima et Willem-Alexander.

Le couple royal néerlandais s'est rencontré en 1999 à Séville, en Espagne, tandis que Máxima a grandi en Argentine.

Aux Pays-Bas, le soap royal a connu un grand succès et a battu des records d'audience.

À partir du 17 août, les épisodes seront disponibles en streaming sur RTL+. Montre plus

Un Hollandais rigide rencontre une Argentine fougueuse: elle se moque de lui parce qu'il ne sait pas danser. Il lui crache dessus parce qu'elle prend des photos. Le début d'une histoire d'amour – comme dans un roman.

C'est pourtant ce qui s'est passé lorsque le prince héritier néerlandais Willem-Alexander (57 ans) et Máxima Zorreguieta (53 ans) se sont rencontrés à Séville, en Espagne, en 1999.

L'étincelle a jailli. Le reste appartient à l'histoire. Le couple s'est marié en 2002 et a eu trois filles. Depuis 2013, Willem-Alexander est roi.

Ce n'était qu'une question de temps avant que cette histoire ne devienne une série. Aux Pays-Bas, «Máxima» a connu un grand succès et a battu des records d'audience. A partir du 17 août, elle sera disponible en streaming sur RTL+.

C'est l'une des séries les plus chères du service de streaming néerlandais Videoland, tournée dans des décors originaux en Argentine, en Espagne, à New York et aux Pays-Bas – avec un casting de stars. L'Argentine Delfina Chaves (28 ans) joue Máxima, le Néerlandais Martijn Lakemeier (30 ans) est Willem-Alexander. Le père du prince héritier, le prince allemand Claus (1926-2002), est joué par l'acteur allemand Sebastian Koch (62 ans, «La vie des autres»).

Des événements réels dramatisés et plutôt épaissis

«Máxima» raconte l'histoire de la jeune Argentine jusqu'à ses fiançailles en 2001 avec Willem-Alexander. Le film se base sur la biographie à succès de l'auteure néerlandaise Marcia Luyten (53 ans).

Comme dans le film à succès de Netflix «The Crown», des événements réels sont ici aussi dramatisés. Pourtant, l'histoire vraie est déjà suffisamment violente. Le couple a dû surmonter de lourds obstacles.

Ce n'est pas seulement l'histoire du prince et de la jeune bourgeoise. C'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui commence sa carrière dans une banque de New York. Elle doit y renoncer pour être uniquement épouse, dans un pays inconnu, froid et humide, au bord de la mer du Nord.

Mais le plus grand obstacle est le père de la mariée. Jorge Zorreguieta (1928-2017) était secrétaire d'État à l'époque de la dictature militaire en Argentine dans les années 1970 et 1980, et donc suppôt d'un régime meurtrier. Aux Pays-Bas, l'indignation des citoyens et des politiques a été grande. Le futur chef d'État peut-il se lier à un tel homme?

Un soap royal, une leçon d'histoire et un drame politique

La série tourne également autour de la question du destin: le trône ou l'amour. De nombreux retours en arrière montrent l'enfance et l'adolescence de Máxima en Argentine. Elle était la préférée de son père et lui était entièrement dévouée.

«Máxima» n'est pas seulement un soap royal, c'est aussi une leçon d'histoire ainsi qu'un drame politique – avec en plus une bonne dose de sexe. Comme l'a dit une critique TV, c'est comme regarder ses parents faire l'amour.

La série a déjà été vendue dans 25 pays, et ce n'est pas étonnant. En effet, la reine de la mode Máxima et son rire éclatant ne sont pas seulement populaires aux Pays-Bas. Le tournage de la deuxième saison débutera d'ailleurs à l'automne.

