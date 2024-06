Cette nuit avait lieu le débat opposant Donald Trump et Joe Biden en vue des élections présidentielles américaines en novembre. Bette Midler et Barbra Streisand ont exprimé leurs réactions sur les réseaux sociaux et elles n'ont guère apprécié!

Bette Midler a fustigé l’attitude de Donald Trump durant le débat face à Joe Biden. ats

Bette Midler et Barbra Streisand ont été les premières à réagir au débat Trump-Biden du 27 juin.

Les stars, ainsi que d'autres personnalités, ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux après le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden avant les élections américaines de novembre.

« Tous mes amis prennent leurs médicaments pour la tension artérielle en ce moment, se préparant au débat», a écrit Bette Midler, 78 ans, sur X/Twitter, avant le face à face. « Je me demande combien d'écrans de télévision seront brisés ce soir.»

Lors du débat télévisé, Bette Midler a dénoncé les propos de Donald Trump, 78 ans, en écrivant: « Mon Dieu, la façon dont cet enfoiré ment. C'est tout simplement stupéfiant» et « Chaque mot qui sort de sa bouche est un mensonge. Chaque mot.»

Quant à Barbra Streisand, 82 ans, elle a estimé que le débat n'avait pas grand-chose à voir avec le fait de gouverner le pays. « Les débats n'ont rien à voir avec la gouvernance, a-t-elle écrit. Il s'agit d'une mise en scène télévisée. Biden est doué pour gouverner. Il a de l'expérience et a accompli beaucoup de choses.»

Furieux, l'écrivain Stephen King, 76 ans, a estimé lui aussi que ce débat n'avait rien de politique et même la dépréciait. « LA NUIT DU DÉBAT EN AMÉRIQUE! Doux Jésus! Les chaînes présentent cela comme un divertissement, comme un match de boxe, et vendent la démocratie au rabais. C'est une honte», a-t-il réagi.

Quant à la star de Star Wars, Mark Hamill, 72 ans, il avait peu d'attentes avant l'événement. « Je n'attends pas grand-chose de ce débat, étant donné que la dernière fois, le clou du spectacle a été «Tu vas te taire, mec?»» Ce premier débat aura-t-il une influence sur un score que l'on estime serré?

