Matthew Perry a été retrouvé mort dans son domicile de Los Angeles en octobre 2023. D'après la police de Los Angeles, citée par People, le décès prématuré de la star de Friends a mené à l'ouverture d'une enquête qui devrait bientôt être conclue.

26.06.2024

L'enquête sur la mort de Matthew Perry se rapproche d'une conclusion et, selon une source, « plusieurs personnes» devraient être inculpées.

Huit mois après le décès de l'acteur à l'âge de 54 ans, une source des forces de l'ordre a déclaré au magazine People que l'enquête sur sa mort « approchait de la fin» et que la police pensait que « plusieurs personnes» devraient être inculpées.

L'interprète de Chandler Bing dans Friends est décédé le 28 octobre après s'être apparemment noyé dans un jacuzzi à son domicile du quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. L'autopsie a révélé que les conditions ayant contribué à sa mort comprenaient « les effets aigus de la kétamine», « une maladie coronarienne et les effets de la buprénorphine». La kétamine est un anesthésique dissociatif utilisé médicalement pour l'induction et le maintien de l'anesthésie, tandis que la buprénorphine est un opioïde utilisé pour traiter les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes, la douleur aiguë et la douleur chronique.

Le rapport d'autopsie a également révélé que « des médicaments sur ordonnance et des pilules en vrac» avaient été trouvés à son domicile. Les responsables du département de la police de Los Angeles ont confirmé que le travail autour de l'enquête restait actif.

« Le département mène une enquête ouverte et continue sur la mort de Matthew Perry», a ainsi déclaré un représentant du département à Fox News.

