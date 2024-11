Nicole Scherzinger a présenté ses excuses pour avoir involontairement semblé se réjouir de la victoire électorale de Donald Trump. La chanteuse avait célébré une casquette rouge similaire aux MAGA et partagée sur les réseaux par Russell Brand.

Nicole Scherzinger s'est excusée pour toute «peine» causée par un commentaire controversé qu'elle a fait sur Instagram.

La chanteuse, qui a depuis supprimé le commentaire fait sur un post de Russell Brand, a admis que ses mots auraient pu être «facilement interprétés comme étant liés à la politique», alors qu'en fait, elle affirme qu'il s'agissait d'une expression de sa foi.

Le 5 novembre, Russell Brand, qui, de comédien, est devenu l'une des voies les plus suivies des complotistes, a partagé une photo semblant célébrer la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024, en tenant une casquette rouge sur laquelle était écrit «Make Jesus First Again».

Cette casquette était un clin d'œil à celle que portaient certains partisans de Donald Trump et sur laquelle on pouvait lire «Make America Great Again» (Rendez à l'Amérique sa grandeur). Nicole Scherzinger a répondu à la photo en écrivant «Où puis-je trouver ce chapeau?»

Quelques jours plus tard, la juge de «X Factor» a fait savoir qu'elle regrettait son commentaire.

«Je m'excuse profondément pour la peine causée par mon récent engagement avec certains messages sur les médias sociaux», a écrit la chanteuse sur Instagram Stories. «Lorsque j'ai commenté ces posts, j'ai fait l'erreur de ne pas comprendre qu'ils pouvaient être facilement interprétés comme étant liés à la politique et je m'excuse auprès de tous ceux qui, de manière compréhensible, sont arrivés à cette conclusion.»

«De nombreuses communautés marginalisées qui se sentent blessées et concernées par les résultats de l'élection présidentielle sont des personnes qui me tiennent le plus à cœur», a ajouté l'ancienne des Pussycat Dolls. «Je les soutiens, comme je l'ai toujours fait, tout au long de ma vie et de ma carrière.»

