R. Crowe : «Après la fin de mon divorce, je suis devenu un p***** de salaud»

Russell Crowe a évoqué sa vie sexuelle débridée après son divorce. Au public de son groupe The Gentlemen Barbers, l'acteur a confié avoir fait absolument n'importe quoi.

Russell Crowe (ici avec son amie Britney Theriot) a évoqué sa vie sexuelle débridée après son divorce. IMAGO/CTK Photo

Covermedia

Russell Crowe a raconté la vie de célibataire qu'il a adoptée après s'être séparé de sa femme. L'acteur néo-zélandais de 60 ans, qui est aussi chanteur, a été marié à l'actrice et chanteuse australienne Danielle Spencer, 55 ans, de 2003 à 2018; et ils ont deux enfants ensemble. Aujourd'hui, la star a raconté au public de son groupe, The Gentlemen Barbers, ses deux années de luxure après s'être retrouvé célibataire à 54 ans.

Le Daily Mail cite la star de Thor: Love and Thunder qui s'est livrée devant une foule à Londres mercredi 24 juillet (24): « Pour être tout à fait honnête avec vous, après la fin de mon divorce, je suis devenu un putain de salaud. J'étais vraiment ridicule, j'avais de la merde partout. Vous connaissez le vieux dicton: une fille dans chaque port»?»

La star oscarisée a également déclaré avoir « bombardé d'amour» l'une de ses cibles romantiques, la couvrant de cadeaux somptueux pour tenter de la conquérir. « Je faisais des bombes d'amour à des gens comme un fou parce que j'avais un ou deux dollars de côté et que je pouvais faire ce genre de choses», a-t-il raconté. Cependant, le comédien a avoué que sa tentative de courtiser une jeune femme en l'emmenant à Paris s'est retournée contre lui.

« A l'approche des dates où nous devions nous rencontrer à Paris, j'ai découvert qu'elle était partie ailleurs. Mettez-vous dans cette situation. Voici les options: vous, la personne et Paris. Elle a décidé d'aller à Southampton. Va te faire foutre. Si vous sortez la liste des 50 meilleurs endroits à visiter avant de mourir, devinez ce qui n'est pas sur cette putain de liste?» Russel Crowel est désormais en couple avec l'actrice Britney Theriot, 31 ans, depuis 2020 et a déjà qualifié leur relation de « fantastique ».

