Cinq raisons qui font que le film d'Artus a vraiment «un p'tit truc en plus»

C'est un véritable phénomène: en un mois d'exploitation, le film «Un p'tit truc en plus» d'Artus a dépassé les 5 millions d'entrées et se hisse à la 7ème place du box-office mondial entre le 31 mai et le 2 juin. Commentaire.

Artus, Clovis Cornillac, Marc Riso et le casting du film «Un p'tit truc en plus» sur le tapis rouge au Festival de Cannes. IMAGO/ABACAPRESS

Voilà une nouvelle réjouissante à l'approche de l'été, le film «Un p'tit truc en plus» fait un véritable carton au cinéma. L'humoriste et désormais réalisateur et scénariste Artus a manifestement visé juste avec son premier long-métrage. blue News l'a vu pour vous et décrypte les raisons qui font que ce film est un succès.

La simplicité

L'histoire du film ne repose pas sur un scénario alambiqué. Elle est simple: sur un malentendu, deux malfrats se retrouvent dans un camp de vacances pour jeunes handicapés. Et comme ce ne sont pas de vrais méchants, leur coeur va finalement fondre au contact des membres de cette joyeuse troupe.

Artus l'a souvent dit en interview, il préfère les comédies «sincères», à celles qui jouent avec de «grosses ficelles». Une simplicité que l'on retrouve dans le ton et dans le jeu de tous les acteurs qui n'étaient, pour la plupart, pas des comédiens à la base.

Le naturel

Dans «Un p'tit truc en plus», les personnages sont criants de vérité. Et c'est normal, puisqu'Artus a tenu à sélectionner les protagonistes de son film avant d'en avoir terminé l'écriture. Aussi, leurs traits de caractère, leurs comportements et leurs réparties leur appartiennent aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. «Personne ne joue. Je ne voulais pas des comédiens, je voulais que ce soit vraiment eux», indique le réalisateur.

Par exemple, l'un des personnages est toujours affublé de costumes très fantaisistes. Mais ce sont ses propres déguisements, assure Artus.

L'humour

Ce n'est peut-être pas une grosse comédie française bourrée de gags, mais c'est un film où l'on rit beaucoup. On rit par exemple de la maladresse des personnes valides face au naturel désarmant et aux réparties sans filtre des personnes en situation de handicap. On rit de voir Marc l'éducateur, valide et pourtant véritable handicapé en matière de relations humaines. On rit aussi de toutes sortes de situations cocasses, parfois amenées par le handicap des protagonistes, parfois pas.

Si Artus n'est jamais moqueur, il ne se prive pas de rire de tout et de tous: un parti-pris inclusif, jusque dans l'humour. Et, au passage, on se régale de le voir prendre un cours magistral de handicap dispensé par son ami Arnaud, porteur de trisomie 21.

L'émotion

Toute comédie réussie se doit d'amener son lot d'émotions. Sans forcer, simplement en s'appuyant sur l'affection que l'on porte aux protagonistes au fil du récit, l'émotion se fait plus intense. Les moments plus sérieux du film nous attrapent sans crier gare. On prend tout à coup la mesure de ce que peut représenter le fait d'être porteur d'un handicap dans une société qui ne fait que peu de cadeaux.

Mais si cette dimension est présente, Artus réussi le tour de force de l'amener sans lourdeur ni misérabilisme.

L'humanité

Au final, «Un p'tit truc en plus» est tout simplement humain. Ce sont des êtres humains, dotés ou non d'«un p'tit truc en plus», qui partagent une aventure humaine. On sent d'ailleurs que l'aventure a été tout aussi intense lors du tournage. Et c'est sans doute ce dont la société a besoin aujourd'hui.

En étant lui-même, un humain simple et vrai, Artus signe un premier film très réussi et l'histoire est belle.