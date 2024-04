Shiloh Jolie-Pitt, la fille aînée de Brad Pitt et Angelina Jolie, s'apprête à vivre un nouveau chapitre de sa vie. À l'approche de ses 18 ans, elle a décidé de s'installer chez son père dans sa somptueuse villa californienne.

A l'approche de ses 18 ans, Shiloh Jolie-Pitt aspire à entamer une nouvelle phase de sa vie en s'installant chez son père. imago images/Future Image

paf/trad Marc Schaller

Offrant une vue panoramique, une piscine et de vastes baies vitrées, la luxueuse propriété de Brad Pitt ne manque pas de charme!

L'acteur a investi 5,5 millions de dollars (environ 5 millions de francs) dans cette villa d'une superficie d'environ 186 mètres carrés. Construite en 1960, la maison entretient un lien particulier avec Hollywood, ayant été le foyer de nombreuses stars de l'industrie cinématographique. Parmi elles, le guitariste de Maroon 5, James Valentine, qui a entrepris une rénovation majeure de la propriété.

En 2023, Brad Pitt a acquis la villa auprès de l'héritière du pétrole Aileen Getty. En retour, cette dernière a acheté à Pitt une propriété d'environ 700 mètres carrés à Los Feliz, un quartier de Los Angeles, pour environ 33 millions de dollars (environ 30 millions de francs). En comparaison, la nouvelle demeure de Pitt, bien que plus petite et (moins chère), avec trois chambres à coucher et une cuisine ouverte sur le salon et la salle à manger, semble presque modeste.

Entamer une nouvelle phase de sa vie

Malgré cela, pour sa fille Shiloh Jolie-Pitt, ce n'est pas une raison de ne pas envisager de déménager. Actuellement, elle réside toujours chez sa mère, Angelina Jolie. Toutefois, à l'approche de ses 18 ans, elle aspire à entamer une nouvelle phase de sa vie en s'installant chez son père.

Le lien entre le père et la fille semble être solide. Un proche de la famille a confié au magazine «Life & Style» qu'ils partagent une passion commune pour «l'histoire, l'art et l'architecture». Aussi, «ils apprécient tous deux jouer au basket et discuter de sujets tels que l'environnement, les films classiques et les livres».