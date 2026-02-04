  1. Clients Privés
15,6% de plus qu’en 2024 Voitures neuves : les électriques progressent à nouveau

ATS

4.2.2026 - 11:40

En 2025, les ventes de voitures électriques ont poursuivi leur progression en Suisse, pas suffisamment cependant pour atteindre les objectifs fixés par la Confédération. Dans son ensemble, le marché automobile reste morose.

Le nombre des nouvelles immatriculations a bondi de 15,6% pour les voitures électriques l'an passé (archives).
Le nombre des nouvelles immatriculations a bondi de 15,6% pour les voitures électriques l'an passé (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:40

04.02.2026, 11:49

Au total, 232'602 voitures de tourisme ont été mises en circulation sur les routes suisses en 2025, rapporte mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Pour la sixième fois consécutive, la Suisse enregistre nettement moins de nouvelles immatriculations qu'avant la pandémie de coronavirus. Par rapport à l'année précédente, le recul s'inscrit à 2,1%.

Le nombre des nouvelles immatriculations a toutefois progressé de 15,6% par rapport à l'année précédente pour les voitures électriques. Sur l'ensemble des voitures neuves, leur proportion s'est ainsi accrue de 3,5 points de pourcentage, pour atteindre 22,7%.

Automobile. Les immatriculations de voitures neuves reculent en janvier

AutomobileLes immatriculations de voitures neuves reculent en janvier

La hausse a également été marquée pour les hybrides rechargeables, dont les ventes ont augmenté de 26,1% par rapport à 2024. Ces véhicules représentaient environ 11,2% de toutes les nouvelles immatriculations en 2025, contre 8,7% en 2024.

La part cumulée des véhicules pouvant être rechargés sur le réseau électrique a par conséquent atteint 33,9% en 2025. C'est nettement en dessous de l'objectif fixé dans la Feuille de route pour la mobilité électrique de la Confédération, qui visait une part de 50% de véhicules rechargeables l'an dernier.

Supérieur à la moyenne européenne

En comparaison européenne, la Suisse se situait en 2025 en milieu de classement pour les voitures électriques, avec une part de 23% environ (sans les hybrides plug-in), poursuit l'OFS dans son communiqué. La moyenne européenne était de 19%. Plusieurs pays ont enregistré des valeurs nettement plus élevées que la Suisse, dont outre la Norvège (96%), le leader incontesté, le Danemark (69%), les Pays-Bas (40%) et la Belgique (35%).

Essence et diesel en chute libre. Les ventes automobiles 2025 avancent un peu en Europe

Essence et diesel en chute libreLes ventes automobiles 2025 avancent un peu en Europe

Les voitures électriques sont particulièrement populaires chez les 45 à 64 ans: elles représentaient 5,0% des voitures de tourisme immatriculées au nom de particuliers de ce groupe d'âge en 2025, selon l'OFS. La part correspondante était inférieure chez les 25 à 44 ans (4,3%) et les 65 ans ou plus (3,2%) et même nettement plus faible chez les personnes n'ayant pas plus de 24 ans (1,2%).

En 2025, près de 6,6 millions de véhicules à moteur circulaient sur les routes de Suisse. L'an dernier, leur nombre s'est réduit sur un an de 2,0% à 329'310 unités. Le recul a été relativement marqué (-5,7%) dans le cas des véhicules de transport de marchandises, considérés comme sensibles à la conjoncture.

