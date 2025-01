7 changements importants à connaître pour vos voyages

En 2025, de nombreux changements interviendront dans le domaine des voyages. La prudence est par exemple de mise pour les voyages dans les pays voisins de la Suisse. blue News vous en donne un aperçu.

Pour certains pays, l'entrée dans le pays sera plus compliquée. (image symbolique) KEYSTONE

Sven Ziegler Sven Ziegler

L'année 2025 apporte de nombreuses nouveautés pour les Suisses qui prévoient de voyager. Qu'il s'agisse de nouvelles règles, de taxes ou d'adaptations techniques, voici les principaux changements dont il faudra tenir compte avant votre prochain voyage :

Baisse de la franchise-valeur pour les achats

Les personnes qui font du shopping à l'étranger ne peuvent désormais importer en Suisse, en franchise de TVA, que des marchandises d'une valeur de 150 francs par personne et par jour. Cela ne concerne pas seulement les achats classiques, mais aussi les produits alimentaires hors taxes, les produits du tabac et même les réparations de véhicules.

Jusqu'à présent, la limite était fixée à 300 francs. Il est important de noter que : La limite s'applique également aux souvenirs de vacances.

Les tarifs de Swiss et Lufthansa s'envolent

Les vols avec Lufthansa et ses filiales seront plus chers. Un supplément environnemental compris entre 1 et 72 francs sera appliqué selon le trajet et la classe.

Swiss fait également partie des filiales. Les personnes qui partent en vacances avec Swiss au départ de Zurich ou de Genève doivent donc dès à présent mettre la main au porte-monnaie.

Modifications dans les pays de destination populaires

Le portail de voyage «Travelnews» a résumé les changements importants dans les pays de destination populaires. Important pour les voyageurs dans l'espace européen: la Bulgarie et la Roumanie font partie de l'espace Schengen depuis le 1er janvier.

Les personnes qui entrent dans ces deux pays en provenance d'un État Schengen n'ont donc plus besoin de présenter une pièce d'identité. Toutefois, la règle est la suivante: il faut avoir sa carte d'identité sur soi, car des contrôles sporadiques sont possibles à tout moment.

Les personnes qui se rendront en Grande-Bretagne devront à l'avenir mettre la main à la poche: à partir du 2 avril 2025, les voyageurs auront besoin d'une ETA numérique qui coûtera 10 livres, soit 11,20 francs. La demande sera possible à partir du 5 mars 2025 via une application.

Prudence lors de voyages en France et en Italie

Des nouveautés sont également prévues pour les voyages en France : le péage français sera progressivement remplacé par un système électronique («Free Flow»). En outre, les nouvelles «Zones à Trafic Limité» (ZTL), comparables aux zones de circulation italiennes, seront en vigueur à partir d'avril 2025. Dans ces zones, les véhicules non autorisés seront soumis à une interdiction générale de circuler ou à une interdiction limitée à certaines heures de la journée.

Prudence en cas de voyage en Italie: le gouvernement italien se montrera à l'avenir nettement plus sévère en cas d'infraction au code de la route. Des sanctions draconiennes menacent les conducteurs qui conduisent sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Celui qui conduit avec un taux d'alcoolémie de 0,5 à 0,8 pour mille doit s'attendre à une amende pouvant atteindre 2000 euros (environ 1860 francs) et à un retrait de permis pouvant aller jusqu'à six mois.

Pas de vapotage aux Maldives

Attention si vous avez prévu un voyage aux Maldives. Depuis le 15 décembre, la possession, la vente et même l'utilisation d'e-cigarettes y sont interdites. Les voyageurs qui se rendent sur les îles doivent être prêts à laisser leur matériel de vapotage à la maison, car il pourrait être confisqué à l'entrée. En cas de non-respect des règles, ils risquent une lourde amende.

Le prix de la vignette augmente en Autriche

En Autriche, les automobilistes qui empruntent les autoroutes ont généralement besoin d'une vignette. Il n'y a d'exceptions que pour quelques tronçons le long de la frontière.

Cette année, le prix de la vignette annuelle a augmenté. Cette dernière coûte désormais 103,80 euros. Quant à la vignette d'un jour, son prix est de 9,30 euros. Attention: si vous êtes pris sur l'autoroute sans vignette, vous payez généralement des amendes élevées. Celles-ci sont nettement plus chères que le prix d'une vignette.

Autorisation d'entrée en Thaïlande

Les Suisses qui se rendent en Thaïlande auront désormais besoin d'une autorisation de voyage électronique. Celle-ci devient également obligatoire pour les vacanciers. Selon le gouvernement thaïlandais, il sera ainsi possible de mieux suivre les personnes qui séjournent dans le pays.

Les détails de l'introduction exacte ne sont pas encore connus. A l'origine, le nouveau système devait déjà être lancé en décembre, mais les autorités y ont renoncé.