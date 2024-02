Jouets achetés sur TEMU: un test présente des résultats alarmants

Un test mené par la Fédération européenne des industries du jouet sur des articles commandés via la plateforme de vente chinoise TEMU présente des résultats préoccupants. Aucun des jouets reçus n'est pleinement conforme aux normes européennes. Pire, presque tous peuvent s'avérer dangereux pour les enfants.

La totalité des jouets testés ne répondait pas pleinement aux normes européennes. (image d'illustration) imago images/YAY Images

La Fédération européenne des industries du jouet, «Toy Industries of Europe» (TIE) a commandé 19 jouets sur la plateforme de vente en ligne TEMU, très en vogue actuellement. Mais les tests effectués sur les articles reçus sont inquiétants: «aucun de ces jouets ne respectait pleinement la législation de l'Union Européenne, et 18 présentaient un risque réel pour la sécurité des enfants», indique TIE dans un communiqué.

Les jouets, sélectionnés au hasard sur TEMU, ont été analysés par un laboratoire européen indépendant reconnu. En détail, il ressort de l'étude qu'aucun des articles testés ne devrait être mis en vente dans l'UE. En outre, pas moins de 18 d'entre eux ne sont pas conformes aux normes de sécurité des jouets et «présentent ainsi des risques significatifs pour les enfants».

Ont été identifiés: des risques de coupures, de blocages des voies respiratoires, d'étouffements, de strangulations, de perforations, ou encore des dangers chimiques.

Le communiqué de TIE donne l'exemple d'un «hochet ruban arc-en-ciel» destiné aux bébés, qui «présente plusieurs risques, notamment des bords tranchants sur les cloches métalliques qui pourraient couper, des petites pièces susceptibles de provoquer des étouffements, des protubérances rigides pouvant entraîner des blocages des voies respiratoires».

Autre exemple: un kit de «slime», dans lequel la migration du bore était 11 fois supérieure à la limite légale pour les jouets.

Appel à «sévir contre des opérateurs sans scrupules»

Au vu de ces résultats alarmants, TIE et la Fédération française des industries du Jouet et de la Puériculture appellent le législateur et les autorités à sévir contre «les opérateurs sans scrupules établis en dehors de l’Union Européenne qui font fi des règles et vendent des jouets dangereux». Le communiqué précise que la révision en cours de la Directive Jouet est une bonne opportunité pour ce faire.

Les responsables de TEMU ont été informés de ce test et ont répondu qu'ils «avaient pris des mesures pour rendre ces jouets indisponibles sur leur plateforme». TIE salue la réactivité de la plateforme, mais ne se satisfait pas d'«actions correctives», mettant en avant le fait que si certains jouets dangereux sont clairement identifiés, «il en existe d'innombrables autres qui ne sont pas repérés et se retrouvent entre les mains de consommateurs à travers l'UE».