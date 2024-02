Dans les coulisses d'un bateau réservé aux multimillionnaires

C'est un lieu de résidence exclusif pour les multimillionnaires et les milliardaires: le bateau-appartement exclusif «The World» est constamment en voyage autour du monde. Un initié dévoile aujourd'hui les conditions de vie sur ce bateau de luxe.

Mieux vaut avoir un compte en banque bien rempli si l'on veut faire le tour du monde dans son propre appartement de luxe. Imago/Avalon.red

Il faut avoir quelques millions de dollars de côté si l'on veut acheter ici : «The World» est probablement le bateau de croisière le plus exclusif du monde - un palace flottant avec 165 appartements en copropriété qui ne sont vendus qu'à des personnes triées sur le volet.

«L'occupation moyenne est de 150 à 200 résidents et invités, ce qui crée une atmosphère confidentielle», peut-on lire sur le site web du paquebot de luxe. On veut être entre soi. Et il faut avoir beaucoup d'argent. Pour un simple studio, les prix commencent à deux millions de dollars US, une suite avec trois chambres à coucher peut coûter jusqu'à 15 millions de dollars US.

Sans compter les frais d'entretien annuels, dont on ne parle pas. Le jackpot de 61 millions de dollars du Swiss Lotto de mercredi devrait toutefois laisser le temps de voir venir, si le gagnant est intéressé par le paquebot de luxe...

L'argent seul ne suffit toutefois pas pour pouvoir acheter un appartement sur «The World». Il faut être invité par un habitant et recevoir une recommandation d'un deuxième habitant.

Des choses ludiques, indécentes, scandaleuses...

C'est ce que raconte Peter Antonucci. Cet ancien avocat américain a vécu pendant des années sur «The World» et a «fait deux ou trois fois le tour de la Terre» avec son appartement, comme il l'a confié à CNN. Sur la chaîne d'information américaine, l'initié se livre - sans citer de nom, bien sûr.

Il se passe en tout cas beaucoup de choses lorsque des dizaines de milliardaires font le tour du monde jour après jour dans leur ville flottante. «Il y a beaucoup de gens riches qui font des choses ludiques, parfois des choses indécentes, parfois des choses scandaleuses», dit Antonucci. Et il y a eu des aventures partout.

Quand on boit beaucoup et qu'on fait la fête, cela conduit à des «scandales et des secrets». «Il y a des gens mariés, des couples mariés sur le bateau, qui ne couchent pas toujours avec leur conjoint», raconte Antonucci.

Personne n'a voulu confirmer ses informations, d'autres habitants de «The World» n'auraient pas réagi ou auraient refusé de répondre aux demandes de CNN.

Pas de limite dans la course au luxe

Ce qui est sûr, c'est que le luxe sur ce navire de près de 200 mètres de long et 30 mètres de large ne connaît pratiquement aucune limite. Un programme de divertissement de haut niveau est inclus dans le prix, les restaurants sont exquis, l'équipage obéit au doigt et à l'oeil des clients fortunés, exauçant tous leurs souhaits.

Court de tennis, spa et salle de sport sont bien entendu également présents sur les douze ponts. Contrairement à ce qui se passe sur un bateau de croisière ordinaire, les résidents peuvent rénover leurs cabines et les aménager selon leurs goûts personnels. Certaines sont équipées de meubles modernes et «d'appareils vraiment cool, d'autres n'ont pas été touchées depuis 20 ans», explique Antonucci.

La rénovation n'est toutefois pas si simple sur un navire qui fait constamment le tour du monde: «On ne peut pas simplement aller dans le magasin de bricolage du coin», explique Antonucci. L'ancien avocat a possédé au total cinq appartements sur le bateau, mais pas tous en même temps. Il s'était toutefois amélioré à chaque nouvel appartement, affirme-t-il: «Les appartements devenaient de plus en plus ostentatoires».

Au bout de cinq ans, Antonucci en a eu assez: il avait vu du monde ce qu'il voulait voir. «The World» s'est arrêté à Londres et Rio, dans l'Adriatique, en Scandinavie. La Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient sur sa route, tout comme l'Amérique du Sud, les Seychelles et les Maldives. Quand les milliardaires s'ennuyaient au Panama, raconte Antonucci, ils louaient un bateau ou un avion et partaient faire de la plongée en apnée aux Galapagos. Ils pouvaient toujours monter dans leur palais flottant en cours de route.

«N'écris rien sur nous»

Une autre raison pour laquelle Antonucci a quitté «The World»: «La politique et les ragots sur le bateau devenaient un peu étouffants». Ceux qui peuvent s'offrir «The World» sont assez riches - et chacun pense «avoir l'opinion la plus intelligente et la meilleure façon de faire les choses», raconte Antonucci à propos de «gens obstinés qui ont une opinion sur tout et toujours raison et ne sont pas habitués à être contredits».

Il n'est donc pas étonnant que personne ou presque n'ait été enthousiaste lorsqu'Antonucci a annoncé qu'il écrirait un roman sur un bateau-appartement fictif. Certains, se souvient-il, craignaient qu'il ne dévoile les secrets. «Les gens me suppliaient : 'N'écris rien sur nous, ne nous implique pas'».

Puis le premier de ce qui est devenu entre-temps trois livres est sorti, «et bien sûr, les mêmes personnes se sont plaintes : "Pourquoi je n'apparais pas dans le livre ?».