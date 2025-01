Des escrocs sévissent sur Whatsapp avec une nouvelle arnaque

Les escrocs ont mis au point une nouvelle arnaque: via de faux sites de services de colis, ils volent les données de carte de crédit ou d'eBanking des vendeurs sur les plateformes de petites annonces.

Des escrocs transmettent de prétendues captures d'écran de services de colis avec une intention frauduleuse. Cybercrimepolice.ch

Les escrocs utilisent de plus en plus les plateformes de petites annonces pour se faire passer pour des acheteurs potentiels et tromper les vendeurs qui ne se doutent de rien. Ils proposent d'effectuer l'achat via un prétendu service de livraison de colis et visent ainsi des données sensibles telles que les informations de carte de crédit ou les données d'accès à l'eBanking.

Désormais, les autorités mettent également en garde sur la plateforme de cybercriminalité. Selon le rapport, les malfaiteurs recherchent des annonces de manière ciblée et contactent les vendeurs via la plateforme avant de transférer la communication sur WhatsApp. Ils envoient ensuite des captures d'écran de faux sites web qui ressemblent à s'y méprendre à de véritables plateformes de livraison de colis comme celle de la Poste suisse.

Grâce à un lien ou à un code QR, les victimes sont redirigées vers le faux site web. Selon le mode de paiement, les escrocs tentent d'y dérober des informations de carte de crédit ou des données d'eBanking.

Réagir immédiatement en cas de fraude

Avec les données de carte de crédit, ils effectuent des transactions non autorisées, tandis qu'avec les données d'accès à l'eBanking, ils peuvent accéder aux comptes et prélever de l'argent. En outre, ils contournent les mesures de sécurité telles que l'authentification à deux facteurs en interceptant les codes envoyés par l'établissement financier.

La police recommande de transmettre les liens ou les codes QR suspects à Cybercrimepolice.ch. En outre, il ne faut jamais cliquer sur des liens sans en vérifier le sérieux. Les sites web suspects devraient en outre être signalés et aucune donnée sensible ne devrait être saisie.

Si des données ont déjà été saisies, la police recommande de faire bloquer immédiatement les cartes et les comptes. Il convient en outre de porter plainte auprès de la police cantonale concernée.