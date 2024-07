Le projet du chef de la Ligue d'extrême droite Matteo Salvini de donner à l'aéroport de Milan le nom du très controversé ex-Premier ministre Silvio Berlusconi fait grincer des dents, le maire de Milan se plaignant mardi de ne pas avoir été consulté.

La personnalité clivante de Silvio Berlusconi fait encore débat. IMAGO/ZUMA Wire

AFP Gregoire Galley

Matteo Salvini, vice-Premier ministre également en charge du portefeuille des Transports dans le gouvernement de Giorgia Meloni, a annoncé cette décision surprise vendredi au cours d'une émission télévisée.

«La décision finale revient au ministre des Transports et je suis prêt à la signer, avec orgueil et émotion, en souvenir de mon ami Silvio, grand entrepreneur, grand milanais et grand italien», a-t-il affirmé vendredi.

Alors que l'aéroport milanais de Malpensa est l'un des plus importants de la péninsule, le maire de gauche de la métropole lombarde, Giuseppe Sala, reproche à Salvini d'avoir pris cette décision en solitaire.

«C'est une décision importante, pourquoi n'en a-t-il pas discuté avec Sea (la société de gestion des aéroports de Milan, où est représentée la municipalité, NDLR)?», a interrogé mardi l'édile, cité par l'agence AGI. «Une décision de ce genre se prend-elle en 24 heures?», s'est-il indigné.

Au-delà du mode de prise de décision, c'est aussi la personnalité clivante du sulfureux milliardaire, décédé en 2023 à 86 ans, qui fait débat, même si ses liens avec Milan sont indiscutables: c'est là qu'il a bâti son immense fortune et présidé pendant 31 ans l'AC Milan qui a remporté cinq fois la Ligue des champions sous son ère.

Aussi célèbre pour ses manœuvres politiques que pour ses démêlés judiciaires et frasques sexuelles, cet amateur assumé de femmes beaucoup plus jeunes que lui, y compris des call-girls, a été impliqué dans une myriade de procès liés à des réceptions controversées.

Le Parti démocrate (PD, gauche), principal parti d'opposition, a lancé une récolte de noms alternatifs, arguant que «la biographie de Berlusconi ne représente pas ceux qui comme nous combattent les valeurs que cette période a représentées».

Un syndicat de gauche, la CGIL, a mis en ligne une pétition sur change.org pour proposer de donner plutôt à l'aéroport le nom de Carla Fracci (1936-2021), légende italienne du ballet, native de Milan.

La CGIL, qui appelle à «éviter des choix sources de profondes divisions», promeut donc le nom de cette ballerine qui «a transmis dans le monde entier l'élégance, le style et la bravoure».